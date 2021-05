Neem je wel genoeg pauze? Vijf tips om in een paar minuten weer op te laden

Psycholoog Thijs Launspach is stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: een leuke pauze

Pauzes zijn belangrijk, ook tijdens het thuiswerken. Met een pauze geef je je hoofd de kans om indrukken te verwerken, kom je even op adem en pleeg je het nodige onderhoud – eten, drinken, bewegen of toiletteren. Regelmatig je werk onderbreken is goed voor je concentratie, je geheugen en je werkplezier. Dit wist je natuurlijk allemaal wel, maar desondanks schieten die pauzes er vaak bij in, geef maar toe. Pauzes nemen is net zoals water drinken: je weet dat het moet, maar je hebt er lang niet altijd zin in of tijd voor.

Er is altijd haast. Je dag is volgebouwd met Zoom-vergaderen. En heb je het een keertje niet drukdrukdruk dan is er wel dat ene mailtje dat je in die paar minuten nog net kunt tikken… Toch schiet je jezelf met deze manier van redeneren in de voet. Zo’n volledig dicht geplamuurde dag zonder enige onderbreking is namelijk nogal beroerd voor je effectiviteit. Zonder pauze holt je concentratie achteruit. Je zit misschien wel op je werkplek, maar er komt een stuk minder uit je vingers.

Een paar minuten ontkoppelen

Voor een écht productieve dag is het dus nodig om minstens een paar keer van je werkplek weg te stappen voor een pauze: een langere pauze halverwege de dag, en het liefst elk uur een paar minuten ontkoppelen. Idealiter doe je in die pauzes juist iets anders met je hoofd dan informatie verwerken. Hieronder vind je een paar ideeën voor een creatieve invulling van je pauze.

1. Target practice: iedereen kan een balletje in een wasmand gooien, maar lukt het jou ook via de deurpost en muur? Proberen is goed voor je oog-handcoördinatie én focus.

2. Kijk naar oude foto’s van vakanties of festivals. Dit helpt je om mooie herinneringen te herleven, en roept goede vibes op voor in de rest van je werkdag.

3. Denk aan je grote teen. Het is niet mogelijk om in de werkmodus te zitten en je tegelijkertijd bewust te zijn van hoe je grote teen aanvoelt. Probeer maar.

4. Trek een sprintje. Breng wat leven in dat kantoorlichaam door even voluit te sprinten. Goed voor lichaam en geest, en ziet er bovendien verdomde stoer uit.

5. Zing luid mee met je favoriete nummer: dit zorgt voor aanmaak van het genotstofje endorfine, en maakt ook nog eens lekker de stem los. Check wel eerst even of je huisgenoten niet aan het videobellen zijn.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

