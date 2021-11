Neem zelf het initiatief bij het functioneringsgesprek: 'Dan sta je niet direct 1-0 achter'

Waarom verloopt een functioneringsgesprek vaak niet optimaal?

,,Veel managers zien het als een moment om te kijken hoe jouw werk nog beter kan en gaan doelen stellen. Of het nou een bilateraal, beoordelings- of voortgangsgesprek wordt genoemd, vaak komt het erop neer dat de manager jou gaat vertellen wat hij of zij van jouw functioneren vindt. Het gesprek is dus erg eenzijdig en al bij de start sta je met 0-1 achter.