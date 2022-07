Nicole (23) zat op het gymnasium, koos voor mbo en werkt nu als schoonmaker

Nicole de Bree (23) zat op het gymnasium en werkt nu als schoonmaker. Dat voelt voor haar zeker niet als een ‘stap terug’, benadrukt ze in een veel gedeeld bericht op LinkedIn . Bij deze nieuwe baan en werkgever voelt ze zich meer op haar plek dan ooit. ,,Ik wil niet doen wat de maatschappij me oplegt.’’

Vol trots vertelde Nicole de Bree onlangs op LinkedIn dat ze een nieuwe baan heeft als schoonmaker. ‘Ik ben super dankbaar om hier te mogen werken. Ik heb altijd op mijn tenen moeten lopen omdat ik mezelf in de maatschappij probeerde te laten passen. Lees: doen waar je voor gestudeerd hebt en een functie op je hoogste niveau. Nu weet ik echter dat het ook anders kan. Ik durf eindelijk mijn eigen weg te kiezen en dat is praktisch werken’.

Vijftien uur per week maakt De Bree bedrijven, scholen en kantoren schoon, van 9 tot 12 uur ’s morgens. Het gymnasium maakte ze niet af. Ze koos voor een mbo-opleiding Marketing & Communicatie met extra vakken. „Ik wil niet doen wat de maatschappij me oplegt. Ik zag er het nut niet van in verder te gaan op het gymnasium, want ik wist dat ik vakken als wiskunde en biologie toch niet ging gebruiken. Ik werk heel beeldend: ik wil meteen weten en zien waar ik het voor doe. Ik hou niet van veel lezen en stilzitten.”

Tien mensen verloren in vier jaar tijd

Naar eigen zeggen heeft dat laatste te maken met het feit dat De Bree ADHD heeft. „Ik weet pas sinds een jaar dat ik ADHD heb. Als ik nu terugkijk, heeft dat denk ik wel meegespeeld.” In de tijd dat ze op het gymnasium zat, verloor ze daarnaast maar liefst tien dierbaren. ,,In vier jaar tijd verloor ik veel familieleden aan kanker en een vriendin aan suïcide. Haar verlies was de druppel. Ik moest door met school, maar raakte in een depressie. School was een reden om mijn bed uit te komen, maar dat was het dan ook wel. Concentreren en goede cijfers halen zat er niet meer in.”

Tijdens haar vorige baan als marketing- en communicatiemedewerker is De Bree er met hulp van een jobcoach achter gekomen dat ze vooral een ‘doener’ is op werkgebied. „Op school voelde ik me vaak heel dom omdat ik niet net zoveel taken op me nam als de rest. Nu snap ik waarom: ik heb wat meer tijd nodig om prikkels te verwerken.” Haar familie is soms wel bezorgd over de keuzes die ze maakt op werkgebied. ,,Ik weet dat het goed bedoeld is, maar het laat me wel weer twijfelen aan mezelf.”

Theatervoorstelling over mentale gezondheid

Het fijne aan haar nieuwe baan vindt Nicole de begripvolle werkgever die ze heeft. ,,Bij vorige werkgevers was ik gewend op mijn tenen te moeten lopen. Als ik nu weer eens mijn sleutels kwijtraak, zegt deze werkgever: ‘Het maakt echt niet uit. Ook als het vaker gebeurt worden we niet boos op je. We zullen je helpen met een oplossing vinden’. Niet alle werkgevers willen daar tijd en moeite in steken.”

Naast het schoonmaken werkt Nicole ongeveer acht uur per week als scriptschrijver. Ze werkt momenteel aan een theaterstuk over mentale gezondheid. Het zorgt ervoor dat ze voldoende wordt uitgedaagd naast haar baan in de schoonmaak. Want ambitie heeft ze zeker: „De theatervoorstelling wil ik uiteindelijk op scholen opvoeren om meer bewustwording te creëren rondom mentale gezondheid. Ik hoop jongeren te inspireren en kracht te geven om uit hun problemen te komen.”

