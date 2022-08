Niels tovert kale stappers met kwastje om tot unieke herenschoenen: ‘Ik zie dit onze core business worden’

Het is een klein stukje van de flinke Van Mourik schoenenzaak in Alblasserdam, maar tegelijkertijd het kloppend hart. Hier ziet een bezoeker nog iets dat zeker niet iedere schoenenwinkel biedt. Niels van Mourik (47) of zijn zwager Neil nemen er ‘blanco’ leren Greve-schoenen onder handen en verven ze in exact die kleur die de koper blieft. ,,In het begin heb ik eens twee vrouwen binnen gehad en die wilden liever naar mij kijken, terwijl ik schoenen verfde, dan dat ze in de regen naar de molens in Kinderdijk gingen.’’ Een lach: ,,Daar heb ik dus tot dik in mijn veertigste op moeten wachten: vrouwen die liever naar mij kijken dan naar werelderfgoed.’’