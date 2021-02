Nieuwe koers werkgevers: groener, inclusiever en meer welvaart voor iedereen

Het moet groener en inclusiever, is de boodschap van werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland. Samen hebben ze een nieuwe koers uitgestippeld onder de titel ‘Ondernemen voor brede welvaart’. In het stuk gaan flink wat wissels om.

Zo wordt uitbouw bepleit van het ‘oude’ Rijnlandse model, waarbij werkgevers zich alleen om hun bedrijf, hun personeel en hun klanten bekommerden. Het bedrijfsleven zegt te kiezen voor ‘een nieuw kompas’. Gestreefd wordt naar een samenleving met gelijke kansen, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om de lasten van de verzorgingsstaat te kunnen blijven betalen.

'Kwestie van fatsoen’

Ook zegt de bedrijvenlobby meer verantwoordelijkheid te willen nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat jongeren soms moeilijk aan een stageplaats kunnen komen, moet stoppen, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in een interview met deze krant. ,,Gelijke kansen in het onderwijs zijn het allerbelangrijkste. Iedereen moet de kans krijgen om stage te lopen. Dat is geen gunst. Het is een verantwoordelijkheid voor bedrijven”, stelt zij.

Het bedrijfsleven had al afgesproken om in 2026 te zorgen voor 100.000 nieuwe werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Daar doen de werkgevers uit eigen beweging er nog eens 100.000 bovenop, te bereiken in 2030. Die doelstelling zal veel tijd en aandacht kosten, stelt Thijssen, maar volgens haar is het ‘een kwestie van fatsoen’ dat mensen met een beperking aan een baan worden geholpen.

‘Verhoging minimumloon bespreekbaar’

Geld verdienen is nog steeds geen vies woord in werkgeverskringen, maar daar hoort wel bij dat iedereen meeprofiteert, stelt Thijssen. Met 20 miljard euro per jaar aan extra investeringen in onder meer kennis en innovatie, onderwijs en de klimaattransitie kan de welvaart in 2030 met 20 procent toenemen, zo heeft de Rabobank uitgerekend.

Volgens Thijssen valt er met VNO-NCW ook te praten over verhoging van het minimumloon. ,,Dat is voor ons bespreekbaar, maar niet als dat ertoe leidt dat het hele loongebouw omhoog gaat”, zegt zij. Ook stelt zij als voorwaarde dat een verhoging samenvalt met de aanpassing van het toeslagenstelsel. ,,Mensen moeten er in de praktijk wel op vooruitgaan.”

