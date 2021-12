Ondernemers proberen er het beste van te maken: ‘Niet mopperen, schouders eronder’

Lockdown drama voor onderne­mers: ‘Retail en horeca worden kapot gemaakt’

,,Schandalig. De retail en horeca worden kapot gemaakt. Zonder reden. Paniekvoetbal is het.” Cor Molenaar uit Oosterbeek, retaildeskundige en hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, is boos. Het kabinetsbesluit om vanwege corona niet-essentiële winkels te sluiten, kan volgens hem catastrofaal uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf: ,,Dit raakt de leefbaarheid van plaatsen.”

20 december