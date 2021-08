Onophoudelijke stroom mailtjes is te veel voor ons oerbrein: ‘Telkens een oei-gevoel’

Als je na je vakantie je inbox weer opent, komt er waarschijnlijk een stortvloed aan mails over je heen. Veel werkende Nederlanders krijgen hier stress van. ‘Morgen weer werken na drie weken vakantie, nu al geen zin in die mailbox’, zegt een van de volgers van burn-outdeskundige Nienke Thurlings na een uitvraag op Instagram. Thurlings vroeg ook aan haar volgers of ze zich herkennen in de angst voor nieuwe werkmail of een ontplofte inbox. Bijna de helft is bekend met het gevoel.