‘Ons leven is luxer dan dat van koningen uit het verleden, en nog verlangen we naar meer’

Ben jij een beetje een Scrooge? Herken je jezelf in de uitspraken: ‘Hoeveel ik ook heb, ik ben eigenlijk nooit tevreden’, ‘Als ik iets heb, denk ik alweer aan het volgende’ of is jouw levensmotto: ‘meer is beter’? Hoe meer je jezelf hierin herkent, hoe hebzuchtiger je bent. Niet verwonderlijk. Hebzucht zit in onze aard en wordt voortdurend aangewakkerd door reclame die ons vertelt dat we niet gelukkig zijn, er niet goed genoeg uitzien en eigenlijk gewoonweg niet genoeg zíjn (zonder hun producten).

Vooral de decembermaand lokt nogal wat hebberigheid uit. Hebben we net Black Friday en sinterklaas achter de rug, kunnen we meteen weer dromen over cadeautjes onder de kerstboom, de loterij winnen en een eindejaarsbonus. Alles in onze maatschappij is ingericht op groei, uitgedrukt in geld. Wie niet oppast kan zelfs zijn eigen vrienden zien als iets waar je rijker van wordt: wat kun jij voor mij betekenen?

Quote Hebzuchti­ge mensen geven in onderzoe­ken aan dat ze minder gelukkig zijn dan anderen en dat hun relaties sneller opbranden

Niet dat al die hebberigheid je rijker maakt. Integendeel. Uit onderzoek blijkt dat hebberige mensen niet meer verdienen. Ze hebben juist meer schulden. Ze blijken vaker jong en man, lager opgeleid, stemmen rechts en werken net wat vaker in de financiële sector. Het blijkt zelfs zo te zijn dat meer leren over economie of financiën je hebzuchtiger maakt. Hoog tijd voor andere vakken op school dus.

Maar genieten hebzuchtige mensen wel van hun leven? Helaas. Zij geven in onderzoeken aan dat ze minder gelukkig zijn dan anderen en dat hun relaties sneller opbranden.

Geen mengkraan

Zelf had ik ineens een inzicht toen ik een oud paleis bezocht en ik de badkamer zag. Het was voor die tijd een vreselijke luxe badkamer, met een aparte kraan voor warm water. Het eerste wat ik dacht was: wat een armoede, geen mengkraan. Dat is toch bizar. Ons leven is luxer dan dat van koningen en koninginnen uit het verleden, en nog verlangen we naar meer.

Ik besloot op dat moment dat ik genoeg heb. Voor mij geen nieuwe kleding, gadgets of meubels meer. Het voegt niks toe en schaadt wel. We leven op de pof: onze aardbol heeft domweg niet meer genoeg grondstoffen om al die spullen te maken die we willen. We stelen van onze kinderen en kleinkinderen. En zijn zij niet veel belangrijker?

