Ontslag bij Lidl na 13 jaar voor man die dreigde: ‘Ik verkracht jouw vrouw voor de ogen van jouw kinderen’

hoger beroepEen ervaren medewerker van de Lidl die op de werkvloer aanstootgevende filmpjes liet zien en volgens zijn werkgever collega’s bedreigde, is na een dienstverband van dertien jaar terecht ontslagen. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep besloten.

De 49-jarige medewerker werkte sinds 2006 voor het distributiecentrum van de Lidl. Hij had een contract voor onbepaalde tijd. In het najaar van 2019 kwamen bij de vertrouwenspersoon klachten van verschillende collega’s over de man binnen. Zo zou hij tijdens werktijd filmpjes hebben laten zien waarop hij met een vuurwapen poseert en grensoverschrijdende beelden van seksuele gedragingen waarbij een jong kind aanwezig zou zijn geweest.

Verder verklaarden meerdere werknemers dat hij regelmatig schietgebaren maakte naar zijn collega’s en ongepaste opmerkingen maakte, zoals ‘Ik snij je keel door’ en ‘Ik verkracht jouw vrouw voor de ogen van jouw kinderen’. In een gesprek met de vertrouwenspersoon en zijn leidinggevende ontkende de medewerker alle aantijgingen. Toch vond Lidl dat er voldoende bewijs was om hem op staande voet te ontslaan en de politie in kennis te stellen. In de ontslagbrief werd medegedeeld dat Lidl ‘dit gedrag absoluut niet kan tolereren’.

Naar de rechter

De politie ging een dag later met de medewerker in gesprek en nam voor onderzoek zijn mobiele telefoon in beslag. Er werd geen kinderporno aangetroffen en daarmee ontkwam hij aan een strafrechtelijke vervolging. Voor de medewerker was het hiermee niet klaar, hij vond dat hij ten onrechte was ontslagen en eiste ruim 11.000 euro bruto wegens onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst, een transitievergoeding van ruim 13.000 euro bruto en een billijke vergoeding van ruim 336.000 euro bruto.

Het gerechtshof oordeelt, net als de rechter, dat de medewerker terecht door de Lidl ontslagen. Niet alleen hebben drie collega’s ondertekende verklaringen afgelegd waarbij zij gedetailleerd over het tonen van die beeldopnamen verklaren, ook zijn deze collega’s als getuige gehoord en hebben zij hun verklaringen onder ede bevestigd. Volgens het hof komen deze verklaringen overeen: de drie collega’s hebben ieder voor zich verteld dat de medewerker aan hen een filmpje vanaf een mobiele telefoon heeft laten zien waarin een klein jongetje seksuele gedragingen verrichtte met een volwassen vrouw.

Veilige werkomgeving

Dat er uiteindelijk geen kinderporno op de mobiele telefoon is aangetroffen en dat de medewerker tot op de dag van vandaag ontkent, doet geen afbreuk aan de verklaringen van de collega’s. Ondanks de duur van zijn dienstverband, zijn beperkte taalvaardigheid en kansen op de arbeidsmarkt is er een dringende reden voor het ontslag, valt te lezen in het vonnis. Het tonen van de omstreden beeldopnames is volgens het hof ‘volstrekt onverenigbaar met de veilige werkomgeving die Lidl als goed werkgever aan haar werknemers dient te bieden’.