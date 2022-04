Op deze school staan de meesters en juffen met een glimlach voor de klas: dit is het geheim

Dit stel verkoopt ‘toffe’ sokken: ‘Begon als grap, maar nu hebben we zelfs een Held op Sokken in dienst’

Het begon in 2016 als een grap. Van de opbrengst wilden Stijn Menkehorst en zijn partner Leonieke Hennes uit Amersfoort een reisje naar New York bekostigen. Maar Toffesokken.nl bleek een schot in de roos. ,,Op een zeker moment hadden we veertig bestellingen per dag, dat werd te gek.’’

1 april