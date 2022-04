Opnieuw staking Gall & Gall: ‘Alles wordt duurder, maar ons salaris stijgt niet mee’

De horeca staat te springen om personeel, maar het roer moet om: hoger salaris, meer perspec­tief

Ook zo genoten in het lentezonnetje op het terras? Het kan gebeuren dat je even op je drankje moest wachten. De horeca kampt met een groot personeelstekort. Om dat op te lossen, moet het roer om. Want de salarissen zijn bepaald geen vetpot en de ene na de andere ondernemer verhoogt de lonen voor de barkeepers.

