Piloot Morris (30) verloor zijn baan en ging maaltijden bezorgen: ‘Ik probeerde er het beste van te maken’

Nadat Morris Ogg (30) door de crisis zijn baan verloor als piloot, besloot hij niet bij de pakken neer te gaan zitten. In afwachting van betere tijden werkte hij onder meer als maaltijdbezorger, ondersteuner in het ziekenhuis en als analist bij de bank. Tot TUI belde. De vreugde over zijn nieuwe baan deelde hij op sociale media en dat leverde hem tienduizenden reacties op.

Ga niet bij de pakken neerzitten maar probeer er het beste van te maken, dat wilde Ogg meegeven aan piloten die nu nog thuiszitten. Dat hij met zijn bericht op LinkedIn zoveel mensen zou bereiken - het bericht heeft inmiddels ruim 120.000 reacties - had hij nooit gedacht. ,,Ik word zelfs gevraagd om op internationale webinars te spreken.”

Toen Morris Ogg er vijf jaar op had zitten als piloot in Dubai, voelde hij dat het tijd was om ergens anders te gaan solliciteren. Samen met zijn vrouw Louke, die stewardess is, werd hij aangenomen bij dezelfde luchtvaartmaatschappij in Nederland. Op dat moment was er nog geen vuiltje aan de lucht. ,,Het vervelende is: in de luchtvaart ben je pas echt in dienst op je eerste werkdag. Dus in maart - op vrijdag de dertiende, je verzint het niet - werd ik gebeld met slecht nieuws.”

‘Ja, meneer Ogg, het spijt ons heel erg maar we kunnen je vooralsnog toch niet aannemen, we zetten u op de wachtlijst’, was het bericht. Zijn vrouw kreeg hetzelfde te horen. ,,Vanuit bedrijfsoogpunt snapte ik het heel goed. En veel contracten werden niet verlengd, dus het had ook niet lekker gevoeld als ik wel had kunnen starten.” De twee besloten Dubai halsoverkop te verlaten. Vastzitten in een stad in een duur hotel zonder inkomsten leek hen geen goed idee. Gelukkig had het stel al een appartement in Amsterdam gevonden. Het werd echter weken kamperen in eigen huis, omdat de meubels vertraging opliepen vanwege de lockdown.

Quote Piloot ben je heel je leven, je bouwt je bestaan eromheen. Het kon niet anders dan dat ik ooit weer aan de slag zou gaan Morris Ogg

,,Natuurlijk was het niet leuk. We zaten ineens zonder werk in een leeg appartement. Maar ik had zoiets van: de wereld staat momenteel in brand, wat stelt een baan dan nog voor?” Ook wist Ogg ergens dat de situatie tijdelijk zou zijn. Vroeg of laat zou er wel weer een kans voorbijkomen. ,,Piloot ben je heel je leven, je bouwt je bestaan eromheen. Het kon niet anders dan dat ik ooit weer aan de slag zou gaan.”

Maastricht

De eerste twee weken op Nederlandse bodem nam het stel de tijd om alles eerst even te laten bezinken. ,,We hebben vrienden en familie bezocht, veel gesport en samen gekookt. Daarna ben ik weer verder gaan kijken naar werk.” Ogg zocht online naar baantjes, maar wist dat hij niet zomaar ergens tussen zou komen. ,,Ze zijn erg bang dat je direct weg bent als de markt aantrekt. Dat is ook zo: je wil weer de lucht in zodra het kan.”

Ogg kon wel aan de slag als maaltijdbezorger bij Thuisbezorgd. Een mooie manier om de stad te leren kennen waar hij net was gaan wonen. ,,Ik probeerde er het beste van te maken en het positief in te zien.” Maar de hoge huur - zo’n 1800 euro - hing als een molensteen om zijn nek. Ondertussen kostte het zijn vrouw nog meer moeite om een baan te vinden, maar zij kreeg uiteindelijk een functie als docent van de opleiding Luchtvaartdienstverlener op het ROC van Maastricht. ,,Ze was mij achterna gekomen toen ik in Dubai begon. Nu was het voor mij tijd om een stapje opzij te doen. Daarnaast waren de woonlasten in Maastricht een stuk lager.” Dus vertrokken de twee naar hun geboortegrond.

Volledig scherm Morris en zijn vrouw Louke. © Privé-archief

3800 sollicitanten

In Zuid-Limburg besloot hij zich in te schrijven voor de opleiding International Business. ,,Ik dacht: dan heb ik straks tenminste een bachelordiploma op zak. Iets anders leren is nooit weg.” In zijn vrije uren wilde hij wat terug doen voor de maatschappij en werd poortwachter in het ziekenhuis waar hij mondkapjes moest uitdelen bij de ingang. ,,Dat werk moet je zelf leuk maken. Blijkbaar deed ik het zo enthousiast dat ze me graag wilden hebben bij de ondersteuning van het zorgpersoneel.” En zo geschiedde.

Weten welke baan het best past bij jouw kwaliteiten en interesses? Klik hier voor de gratis Beroepskeuzetest van Nationale Vacaturebank

Daarna kwam House of Pilots op zijn pad, een organisatie die afgestudeerden piloten en piloten zonder werk helpt bij het vinden van ander werk. Zo vond Ogg een baan als transactie-analist bij de Rabobank. ,,Dat hield onder meer het opsporen van witwaspraktijken in. Dat werk bleek veel raakvlakken te hebben met de luchtvaart. In de cockpit moet je namelijk ook monitoren op details, heel analytisch zijn en niet bang zijn om risico’s te nemen.” Ondertussen bleef hij solliciteren naar een baan in de luchtvaart.

Vier dagen in Alaska

En na krap vier maanden belde TUI hem op. Van de 3800 reacties hadden ze Oggs sollicitatie eruit gepikt. ,,Uiteindelijk zijn er 120 piloten aangenomen. Dat ze jouw cv van de stapel pakken is echt geluk hebben.” De zomerperiode wordt erg druk voor Ogg. Maar daarna gaat hij kijken of hij zijn werk bij de Rabobank weer kan oppakken. ,,Het idee is altijd al geweest dat het een combinatiefunctie zou worden. Als je vier dagen in Alaska zit en het is -20 dan zit je als piloot toch alleen maar op je hotelkamer, dan kun je best wat werk doen voor de Rabobank.”

Op het moment van zijn laatste vlucht, had Ogg niet gedacht dat hij ‘zo snel’ weer in de cockpit zou zitten. ,, Op dat moment voelde ik dat het nog weleens lang zou kunnen duren. Maar het jaar is omgevlogen.” Dat komt volgens Ogg ook omdat hij geen moment stil heeft gezeten. ,,Het heeft geen zin om je daar druk om te maken. Probeer de zaken aan te pakken die je wel naar je hand kunt zetten. Probeer het leven weer glans te geven waar het kan.”

Volledig scherm Morris zit weer in de cockpit na 15 maanden. © Privé-archief

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.