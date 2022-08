Purser Mitchell: ‘Sommige collega’s verdienen het dubbele’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Mitchell (25) werkt 40 uur in de week als purser bij een Engelse luchtvaartmaatschappij. Hij woont in Engeland.

Wat verdien je?

,,Omgerekend van ponden naar euro’s verdien ik 2470 euro bruto. Netto is dat 2100 euro.”

Blij mee?

,,Nee, niet echt. Als we het vergelijken met andere maatschappijen is het veel minder. En Engeland is onwijs duur. We zijn nu in salarisonderhandeling en staan op het punt om te gaan staken.”

Waarom ben je naar Engeland gegaan?

,,Ik werkte eerst vanuit Nederland, maar ik wilde purser worden en ik zag een vacature voorbij komen van een Engelse maatschappij. Ik werk nu twee jaar hier. De overstap was heel spannend. Ik mis Nederland wel. Het is helemaal niet ver, maar het is hier wel heel anders. Ik word in ponden uitbetaald. In het begin rekende ik alles om naar euro’s, dus ik dacht dat ik goed zat, maar ik had er niet aan gedacht dat het leven hier veel duurder is.”

Wat zijn je secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,We krijgen een vergoeding als we ergens blijven en de hotels worden door de maatschappij betaald. Hoe hoog de vergoeding is ligt aan de bestemming. Voor de nachten dat we niet thuis zijn krijgen we een vergoeding van 12 euro. Per maand krijg ik zo’n 600 tot 1200 euro aan vergoedingen erbij. Voor corona was er een bonus, maar die bestaat niet meer.”

Heb je over je salaris onderhandeld?

,,Nee. Dat was niet mogelijk. De afgelopen twee jaar heeft het bedrijf niet willen onderhandelen met de vakbond. Toen we zeiden dat we wilden gaan staken wilden ze wel praten. We hebben er drie procent bijgekregen. Dat komt neer op zo’n 70 pond bruto per maand, daar houd je zo’n 60 euro netto aan over. Volgende week gaan we stemmen over een andere drie procent. Hopelijk komen we op 100 euro erbij uit.”

Weet je wat je collega’s verdienen?

,,De maatschappij waar ik werk heeft verschillende vloten en de mensen die op de oudere vloten werken verdienen het dubbele. Bijna 40.000 pond per jaar en ik maar 21.000 pond. Ze noemen dat oude contracten.”

Wanneer kwam je er achter dat dit er zo aan toe ging?

,,Toen ik begon met werken, dan hoor je het van je collega’s. Tijdens corona had de werkgever het plan om iedereen te ontslaan, zodat iedereen op de nieuwe en dus minder betaalde contracten weer opnieuw kon worden aangenomen. Met ingrijpen van de politiek is dit niet gebeurd.

Zorgt het verschil in salaris tussen collega’s met oude en nieuwe contracten voor spanning?

,,In het begin was ik wel bang dat het een ding zou zijn als we samenwerken, maar we zijn allemaal wel professioneel genoeg om ons werk te doen. Als we samen in het buitenland aan een drankje zitten hebben we het er wel over. Ik kan me niet voorstellen dat dit in Nederland ook zou gebeuren. Dan zou dit wel wettelijk beschermd zijn.”

Zit je te denken aan terugkeren naar Nederland?

,,Ja. Elke dag. In Nederland is alles beter geregeld. Ze geven je een kans om te onderhandelen, het leven is veel minder duur en de zorg is beter. Ik zou graag in de luchtvaart willen blijven en purser willen blijven. Ik heb er zeven jaar over gedaan om hier naartoe te werken. Of ik moet een hele andere baan vinden, maar weet niet zo goed wat. Ik heb nooit iets anders gedaan dan vliegen.”

Kijk je veel rond naar vacatures?

,,Ik zit wel op LinkedIn, daar zie ik veel voorbij komen. Verder niet.”

Hoe zie jij je toekomst?

,,Ik heb echt geen idee. De liefde houdt me ook wel hier.”

Verdient Mitchell genoeg?



Leeftijd: 25

Aantal jaar werkervaring: 7

Aantal werkzame uren per week: 40

Opleiding: mbo

Functie: steward

Branche: luchtvaart

Aantal werknemers: meer dan 5000

Vestigingsland hoofdkantoor: Verenigd Koninkrijk



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie bij een Nederlands bedrijf 2379 euro bruto. ,,Ik denk dat het in de praktijk wel hoger ligt. Van Nederlandse collega’s weet ik dat zij 3000 netto verdienen.”

