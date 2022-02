Ragnild is pedicure, voor varkens: 'Ze zijn ontzettend intelligent en enorm manipulatief’

In het holst van de nacht je bed uit om te werken? Bijna niemand wil het meer: dit is het gevolg

Om twee, drie of vier uur je bed uit om te werken? Steeds minder mensen zijn ertoe bereid. Het is daardoor zoeken met een lampje naar broodbakkers en krantenbezorgers in onze regio. ,,We kunnen nooit naar verjaardagen.”

11 februari