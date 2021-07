Restauranteigenaar Reggie werkt nu zelf 60 uur per week in de bediening: ‘Geen personeel te vinden’

VIDEOHorecabaas Reggie Ginus uit Gorinchem jongleert noodgedwongen zelf weer met een dienblad in zijn handen. Juist nu gasten weer welkom zijn op het terras en ook het weer meewerkt, is er geen personeel te vinden.

Het is druk op de Grote Markt in Gorinchem. Personeel rent af en aan om de toegestroomde gasten op deze warme dagen te voorzien van een koel drankje en een lekker hapje erbij. De drukte is ongetwijfeld welkom, nadat de horeca zo lang de deuren moest sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Toch zijn de zorgen in de horeca groot.

Tijdens de lockdowns vonden veel personeelsleden ander werk: in de zorg of bijvoorbeeld in één van de teststraten of op een corona-priklocatie. Nu de terrassen open zijn, blijven de medewerkers weg. Nieuw personeel is maar lastig te vinden, want alle restaurants ‘vissen in dezelfde vijver’. En dat het aantal besmettingen en quarantaines, met name onder jongeren, weer oploopt, helpt ook niet mee.

Zestig uur per week

Voor Ginus, die bijna 25 jaar geleden zijn zaak opende in Gorinchem, betekent het lange werkdagen op het terras met aansluitend nog alle administratie en personeelszaken. Hij moet wel, om het werkrooster van De Hoofdwacht rond te krijgen en iedereen die het restaurant bezoekt van een hapje en een drankje te kunnen voorzien.

Quote We wilden het juist wat rustiger aan doen, maar nu werken we allebei weer zestig uur per week Reggie Ginus

En dan valt het bij hem nog mee, benadrukt hij. ,,Wij hebben veel van ons vaste personeel kunnen behouden, gelukkig. Ik ken zaken die dicht zijn, puur omdat ze niemand meer hebben. Zonder kok wordt het lastig.’’ Bij De Hoofdwacht is dat opgelost: mede-eigenaar Ed Ligthert roert er weer in de pannen. ,,We hadden de zaak goed op de rails en hoopten juist het wat rustiger aan te kunnen gaan doen. Nu werken we allebei weer 60 uur per week om de gaten te dichten.’’

