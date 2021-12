Restaurants hebben niet alleen last van de lockdown: ‘Ik blijf dicht met kerst’

Voor veel horecaondernemers hakken de recente coronamaatregelen er flink in. De komende weken moeten ze hun zaken al sluiten voor ze het diner kunnen serveren. Daarbij is er ook een groot personeelstekort. En dat met de feestdagen voor de deur.

Door de lockdown van vorig jaar werden horecaondernemers gedwongen om creatief te zijn rond kerst. Veel restaurants introduceerden bezorg- en afhaalmaaltijden. Voor Maurice Pouw was dat eenmalig. Hij heeft besloten om zijn tapasrestaurant Brasa in Amersfoort te sluiten met kerst. ,,Mijn personeel heeft aangegeven dat ze met kerst liever vrij zijn”, zegt Pouw. ,,Niemand staat erom te springen. Ze hebben het hele jaar hard voor mij gewerkt. Ik doe dit dus voor mijn personeel. Bovendien is takeaway bijna niet rendabel en gaat dat ook ten koste van de kwaliteit van het eten.”

Pouw heeft vooral een tekort aan koks voor zijn tapasrestaurant. Daarom werft hij zelfs via een vriend in Spanje. ,,De mensen daar hebben natuurlijk affiniteit met de Spaanse keuken. Het nadeel is alleen dat ze vaak met het hele gezin willen overkomen. Dan wordt huisvesting lastig.”

Wervingsbureau Pro Contact heeft momenteel veel opdrachten van horecaondernemers om personeel te vinden. ,,Van koks en bezorgers, tot schoonmakers en bediening”, zegt oprichter Noud Baijens. ,,Er is bij veel zaken een vreselijk tekort. Restaurants zijn soms op hele rare dagen gesloten, omdat ze simpelweg niet voldoende personeel hebben. Aan de andere kant zien wij de sollicitaties wél binnenstromen. De mensen zijn er dus wel, maar ondernemers weten soms niet hoe je ze moet bereiken. De tijd van een oproep in een folder is wel geweest.”

Langs bij sollicitanten

Eigenaar Luc Kusters van sterrenzaak Bolenius in Amsterdam heeft het afgelopen jaar alles op alles gezet om personeel aan te trekken. ,,Alles was ontwricht na de volledige lockdown”, zegt Kusters. ,,Ik ben zelfs naar sollicitanten toegegaan voor een gesprek. Dat is normaal gesproken andersom. Gelukkig zijn we nu volledig bezet. Daarom zijn we nu iedere dag van de week open.’’

Quote Als corona er niet was geweest, waren we waarschijn­lijk nooit aan afhaalmaal­tij­den begonnen Luc Kusters, eigenaar restaurant Bolenius

De takeaway houdt hij er met kerst in. ,,Ik wil niet van een succes spreken, maar sommige mensen vinden dat heel leuk. Bovendien is het voor mij als ondernemer een soort back-up als inkomstenbron. Als corona er niet was geweest, waren we waarschijnlijk nooit aan afhaalmaaltijden begonnen.”

Net als bij Bolenius kunnen klanten bij tapasrestaurant Brasa koks inhuren om op locatie te koken. ,,Dat doen we voor grotere families of voor bedrijven”, zegt Pouw. Met kerstavond hoopt hij nog wel open te kunnen, maar vanwege het personeelstekort is hij op dinsdag nu standaard gesloten.

Digitalisering en personeelstekort

Verdere digitalisering is voor horecazaken een interessante investering. Sommige cafés of restaurants hebben nu zelfs menukaarten die je met een QR-code kunt scannen. Vervolgens kun je direct iets bestellen en afrekenen. ,,De lockdowns zijn een absolute ramp voor de horeca”, weet ook Sam Bursens. Hij is horecatechnologie-expert bij Lightspeed. Zijn bedrijf ontwikkelt dergelijke nieuwe digitale snufjes. ,,Wij proberen met deze ondernemers te zoeken naar oplossingen hoe ze toch een extra inkomstenbron kunnen genereren. Bijvoorbeeld door een online bezorgsysteem, kassasystemen of hulp met de boekhouding. Dat helpt ook bij het personeelstekort.’’

Lightspeed werkt bijvoorbeeld samen met een pop-upbar in Oostende, waar ze het aantal kelners hebben gehalveerd. ,,Ze werken daar alleen nog met hosts of hostesses om de beleving waar te maken. Verder gaat alles digitaal en kunnen zij uitleg geven over QR-codes.”

Restauranteigenaar Kusters is ook overgestapt op een digitaal systeem. ,,Het scheelt op kantoor gewoon een paar fte’s en letterlijk uren werk. De cijfers worden gekoppeld aan de boekhouding en ik kan alle data uitlezen en bijhouden. We moeten toch innovatief blijven, want het zijn voor ons onzekere en onoverzichtelijke tijden.”

Ben jij (horeca)ondernemer en op zoek naar personeel? Dit zijn de tips van Noud Baijens:



1. Maak iemand verantwoordelijk voor social media. ,,Zorg voor leuke content, dat heeft een enorme aantrekkingskracht. Filmpjes en sfeerbeelden zullen zorgen voor een olievlek.”



2. Start meteen met adverteren. ,,Het levert ook direct resultaat. Zeker op social media. Het kost misschien een paar honderd euro, maar ik ben ervan overtuigd dat je morgen al de eerste sollicitant hebt.”



3. Positioneer je als aantrekkelijke werkgever. ,,Wat heb je te bieden? Wat doe je voor je personeel? Denk aan uitjes, borrels, maar ook pensioenopbouw. Communiceer je voordelen. Laat ook collega’s aan het woord: hoe leuk is het om voor jou te werken?”



4. Zit er als de sodemieter achteraan. ,,De doelgroep solliciteert vaak op meerdere baantjes. Maak ze direct enthousiast. Bel ze meteen op en maak direct een afspraak. Jíj hebt mensen nodig.”

