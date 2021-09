Ronald was 38 jaar chef-kok, nu verzorgt hij de lunch bij dit bedrijf: ‘Heerlijk werk’

Keukenprinsen en -prinsessen gezocht



Voel je je prima thuis in de keuken en doe je niets liever dan mensen in de watten leggen? Op Nationale Vacaturebank vind je tientallen vacatures voor catering- en kantinepersoneel. We lichten er drie voor je uit:



Stoffels Bleijenber in Vlissingen heeft een vacature voor een kantinemedewerker voor minimaal 8 uur per week. In de functie maak je schoon en help je bij de bereiding van broodjes, soep en simpele maaltijden. Je werkt in diensten van 7.00 tot 15.00 of van 11.00 tot 19.00 uur.



Randstad zoekt een allround medewerker bediening voor de kantine van Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Je maakt onder meer broodjes, salades en smoothies en neemt bestellingen op en rekent af met gasten.



Vending@Work is op zoek naar een cateringmedewerker voor de locatie in Steenwijk. Je komt 15 uur per week te werken in een schoolkantine en doet de verkoop, bestelt producten en zorgt voor een schone werkomgeving. In de schoolvakanties ben je vrij.