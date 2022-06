Russische topkapster aan de slag in Nederland: ‘Als ik terugga naar Moskou, ga ik voor 15 jaar de cel in’

‘Vintage kiloknal­lers’ van broers Roël en Daud zijn ‘booming business’: ‘We maken er een feestje van’

Het begon als een hobby van twee broers die zelf dol zijn op vintagekleding. Inmiddels runnen Daud en Roël IJsselstein (25 en 22) een bedrijf met twintig medewerkers, kopen vintage in heel Europa en verkopen dat via landelijke pop-up kilosales. Vintage is hip!

14 mei