Saaie boel op de netwerkborrel? Zo breek je het ijs

Een goede verstandhouding met collega’s, leidinggevenden of klanten maakt je werkdag niet alleen plezieriger, maar zorgt er ook voor dat je meer gedaan krijgt. Mirjam Wiersma, auteur van twee boeken over zakelijk flirten, vertelt hoe je jezelf op de kaart zet en mooie relaties opbouwt met anderen. Deze keer: een sprankelend gesprek.

Ze zijn er weer volop: live netwerkbijeenkomsten. Veel mensen vinden het eng, dat netwerken. Een groot deel van de professionals geeft in een onderzoek van Yacht aan dat ze het professioneel netwerk erg belangrijk vinden. Dat is ook niet zo gek: acht op de tien vond een baan via zijn of haar netwerk. Maar ook zegt 49 procent van de ondervraagden dat ze het lastig vinden om zichzelf op de kaart te zetten.

Met iemand die je (nog) niet kent een leuk gesprek voeren kan inderdaad lastig zijn. Stel nu dat je op een netwerkbijeenkomst een uur naar een saaie lezing luistert. Het gebrek aan reacties onder de andere deelnemers doet vermoeden dat jij niet de enige bent die er zo over denkt. Samen met je buur – voor jou nog een onbekende – sta je na de lezing op. Het lijkt je een ideaal moment om hem aan te spreken. ,,Wat vond jij van de lezing?’’ brandt op je lippen. Grote kans dat het antwoord ‘saai’ zou zijn. ,,Ja, ik werd er ook niet door gegrepen’’, is het logische antwoord. Deze conversatie houdt jullie in ingedutte toestand en brengt je niet snel bij een sprankelend gesprek. Het kan anders!

Enthousiasme is besmettelijk

Je zou ook kunnen beginnen met: ,,Voor mij is dat waar de spreker het over had niet echt dagelijkse kost.’’ Vervolgens vertel je over iets uit je werkzaamheden waar je echt enthousiast over bent: een voorbeeld van maximaal zestig woorden, bijvoorbeeld: ,,Laatst sprak ik een klant over hybride werken: er wordt nog veel thuisgewerkt. Mijn idee was medewerkers regelmatig virtueel aan een willekeurige collega koppelen voor een virtuele koffiesessie. Deze laagdrempelige manier om aandacht te besteden aan de sociale relaties met collega’s - juist dat gaat vaak mis bij veel thuiswerken - was een schot in de roos.”

Als je praat over iets waar je enthousiast over bent, straalt je lichaamstaal dat enthousiasme uit. Je ogen gaan stralen en je maakt automatisch enthousiaste gebaren die je verhaal kracht bij zetten. Dat vinden we aantrekkelijk! Bovendien is enthousiaste lichaamstaal besmettelijk: door onze spiegelneuronen zijn we geneigd de lichaamstaal van de ander na te doen en ons gevoel volgt die lichaamstaal. Je gesprekspartner wordt dus ook enthousiast!

Lees ook bij Intermediair: ‘Zo vind jij je nieuwe baan door te netwerken’

Eerst over jezelf praten

Tegen een vreemde als eerste over jezelf beginnen? Dat kan spannend zijn, maar is wel de moeite waard. Door eerst zelf iets te vertellen kan de ander aan sluiten bij jouw format en ook zo'n zelfde ervaring delen. Dat is vaak makkelijker dan de vrijheid van een open vraag. En zo heb je heel snel een heel ander gesprek dan een tegen elkaar op bieden over hoe saai de lezing was.

Houd er echter ook rekening mee dat je soms in de tegenovergestelde rol zit. Dus als je gesprekspartner doorvraagt, weid je voor je het weet lang uit over jezelf, en schiet de aandacht voor de ander er bij in. Het is aan jou om dat te voorkomen, door bijvoorbeeld te zeggen: ,,Ik wil niet alleen over mij praten hoor, nu wil ik echt iets over jou weten. Hoe was jouw vorige werkweek, had jij ook ergens zo’n goed moment vorige week?’’

Het is al eng om ‘zo maar’ over jezelf te beginnen, en dan moet je ook nog heel scherp blijven volgen of het gesprek niet te lang over jou gaat. Dat is niet eenvoudig en gaat over sturen. Het is wel de kern van zakelijk flirten: niet afwachten maar creëren. En je doet het bovendien niet alleen voor de ander: die sprankelende sfeer in een gesprek voelt ook lekkerder voor jezelf.

