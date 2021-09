Salaris volgend jaar valt waarschijnlijk tóch minder hoog uit

Nederlanders met een modaal inkomen gaan in 2022 per maand bijna 8 euro meer verdienen. Voor werknemers die het dubbele aan salaris krijgen komt er zo’n 20 euro bij. Zelfs werknemers met een minimum inkomen gaan erop vooruit. Maar dat extraatje zou voor veel werkenden nog best weleens tegen kunnen vallen, zegt Joke van der Velpen van Visma | Raet.

Vanaf januari 2022 ga je waarschijnlijk iets meer verdienen. Dat laat een doorrekening van hr-softwareleverancier Visma | Raet zien die gemaakt is op basis van het nieuwe belastingplan. Nederlanders met een modaal inkomen houden uiteindelijk door een verlaging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting 7,75 euro meer over, een stijging van 0,34 procent. Medewerkers die twee keer modaal verdienen krijgen er 19,25 euro per maand bij (+0,51 procent). Werknemers met een minimumloon zullen hun netto inkomen zien stijgen met ruim 32 euro per maand.

Toch is het de kleinste loonstijging in jaren, zegt kennismanager wet- en regelgeving Joke van der Velpen van Visma | Raet. ,,Aan het begin van de kabinetsperiode zijn er plannen gepresenteerd die dit jaar in zouden gaan maar die zijn naar voren geschoven, dat plan is dit jaar al uitgevoerd.” Daarnaast is te merken dat we te maken hebben met een demissionair kabinet, zegt Van der Velpen. Daardoor mogen er geen grote besluiten worden genomen. ,,Met als gevolg dat er voor mensen niet zo gek veel verandert.”

Pensioenfondsen

Maar dat betekent niet dat er niets meer gaat veranderen. Aan het einde van het jaar presenteren de pensioenfondsen namelijk hun pensioenpremies. ,,We weten dat die hard gaan stijgen. Dat gaat dus nog van die 7,75 euro extra loon af.” Zo kan het gebeuren dat bepaalde beroepsgroepen uiteindelijk minder salaris krijgen dan ze dit jaar ontvangen, ook al stijgt hun nettoloon wel. ,,De tekorten bij de pensioenfondsen moeten op de een of andere manier opgelost worden.”

Quote We weten dat de pensioen­pre­mies hard gaan stijgen. Dat gaat dus nog van die 7,75 euro extra loon af Joke van Velpen

Hoeveel we er vanaf januari 2022 in totaal op achteruitgaan is nog niet te zeggen, zegt Van Velpen. ,,De pensioenfondsen zijn de percentages nog aan het berekenen. Het is moeilijk om daar nu al een salarisberekening op te maken. Dan ga je met aannames werken en wij willen juist dat alles op de cent nauwkeurig is.”

Zorgpersoneel zal waarschijnlijk 0,5 procent meer pensioenpremie gaan betalen. De pensioenpremie voor ambtenaren was vorig jaar 3,5 procent hoger, daar komt naar verwachting volgend jaar 1 procent bij. ,,We zien dat mensen die bij de overheid werken elk jaar een stapje omhoog gaan in salaris. Maar als daar onderaan de streep niets bij komt door de hogere pensioenpremies, heb je gewoon minder te besteden. Daarnaast heb je ook nog te maken met hogere ziektekostenpremies en een energierekening die duurder uit gaat vallen in 2022. Dan moet je toch echt wat zuiniger gaan leven.”

Ouders

Maar Van der Velpen ziet het niet alleen maar somber in voor werknemers. Zo is ze erg te spreken over het Stap-budget, een ontwikkelbudget van 1000 euro dat werkenden en werkzoekenden zelf uit kunnen geven aan hun ontwikkeling. ,,Je bent er dan niet meer afhankelijk van of je werkgever in je wil investeren. Van dat budget kun je een mooie opleiding volgen, zo investeer je zelf in je carrière en ga je misschien uiteindelijk meer verdienen. Zo’n budget is ook fijn voor werkzoekenden, die kunnen zich zo naar een nieuwe baan toe ontwikkelen.”

Voor werknemers die vanaf 2 augustus 2022 ouders worden, ziet het er ook goed uit. Ze krijgen de kans om negen weken betaald verlof op te nemen. Die tijd kan tussen man en vrouw verdeeld worden. Ze krijgen dan de helft van hun dagloon uitbetaald via een uitkering. ,,Zo staan ouders meer zelf aan het roer en kunnen ze zelf bepalen of ze thuis blijven of niet.” Dat zal helpen bij het creëren van gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, zegt Van Velpen. ,,Nul euro of de helft van je dagloon kan echt het verschil maken voor ouders.”

Quote Nul euro of de helft van je dagloon kan echt het verschil maken voor ouders Joke van Velpen

Ook is Van Velpen te spreken over het besluit van het kabinet rondom de thuiswerkvergoeding. Straks is het voor bedrijven mogelijk om die 2 euro per dag uit de onbelaste werkvergoeding te betalen. ,,Veel werkgevers worstelden hier mee. Aan de 2 euro die werknemers krijgen, is een werkgever nu nog zo 3,60 euro kwijt. Dat maakt hybride werken voor veel bedrijven tot een dure oplossing. Nu wordt het goedkoper om zo’n vergoeding uit te delen aan werknemers.”

