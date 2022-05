Schoolopdracht van docent maatschappijleer gaat viral: ‘Tienduizend likes en trotse leerlingen’

,,In de eerste les laat ik mijn leerlingen een maatschappelijk probleem in Nederland uitzoeken. Iets wat henzelf aan het hart gaat. Vervolgens moeten ze dat probleem onderzoeken. Wat is precies het probleem? Hoe groot is het probleem? En wat wordt er al aan gedaan?” Maar de visie van de leerlingen zelf is het belangrijkste element in de opdracht. ,,Ik vraag ze: wat vind jij van het probleem? En wat is volgens jou een oplossing?”



Die oplossing moeten de leerlingen vervolgens onder woorden brengen in een brief. Aan welke politicus ze de brief sturen, beslissen ze zelf. ,,Ze moeten zich afvragen: wie kan mij helpen om deze oplossing in de praktijk te brengen?” Wanneer Bart de brieven vervolgens echt op de post doet, staan zijn leerlingen te kijken. ,,Ga je het écht sturen?, vragen ze dan. Ze verwachten allesbehalve reactie terug. Wanneer ze die wel krijgen, zijn ze zó trots. Ze voelen zich gehoord.”