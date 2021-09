Sekswerkers zijn slecht imago zat: ‘Liever een hoer naast me, dan een supermarkt’

Kim en Cherique brengen unieke badjassen op de markt: ‘Vroegen ons af waarom andere jassen lelijk zijn’

15 september Een vrouw die met krulspelden, een sigaretje nonchalant in haar mondhoek, in een slobberige badjas en afgetrapte slippers door haar huis loopt. Het is een beeld dat geen recht doet aan de badjas, vinden Kim Mast en Cherique Kranendonk. Een badjas is sexy, feel good en een modeaccessoire tegelijk, vinden ze. En wat zouden ze graag Fred van Leer en Nikkie de Jager (Tutorials) in hun creaties zien.