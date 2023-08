Sjaak (62): ‘Ik kreeg geen salarisverhoging omdat mijn werkgever iedereen gelijk wil behandelen’

Secretaressedag Secretares­ses in het zonnetje: niemand is zo sociaal op kantoor als deze duizend­poot

De Secretaressedag is dik dertig jaar geleden ingesteld toen er een tekort was aan deze duizendpoten, maar deze baan staat inmiddels op de lijst van ‘minst kansrijke beroepen’. Toch blijft het belangrijk om secretarieel medewerkers (m/v/x) in het zonnetje te zetten.