Slechtziend, analfabeet en ‘oud’: Bozan was niet de ideale kandidaat, maar kreeg de baan

Agent leert in ‘split second’ beslissen of hij pistool pakt: ‘Trek je je wapen, dan moeten je ogen vuur spuwen’

Hoe is het om in de schoenen te staan van een agent en bij gevaar in een fractie van een seconde een beslissing te nemen? Een dag op training bij de politie. ,,Als je het vuurwapen trekt, moeten je ogen vuur spuwen.”

26 november