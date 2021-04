Slijterij van familie Verwoerd is een begrip in Laak: ‘We proeven alles, maar nooit in de winkel’

UPDATE Crematie­dra­ma raakt ontslagen medewerker: 'Hij vindt het echt verschrik­ke­lijk'

22 april Een ervaren medewerker van uitvaartorganisatie Yarden die in januari per ongeluk een verkeerd lichaam cremeerde, kan voorlopig fluiten naar zijn salaris. De ovenist stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten, maar die wees zijn verzoek af omdat er meer onderzoek nodig is. Hierdoor krijgt de man geen brutosalaris van in totaal 4666 euro uitbetaald. Wel moet hij 747 euro aan proceskosten betalen.