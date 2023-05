Sociale media zijn ook op werk afleider nummer één: ‘Dan realiseer ik me dat ik er weer ben ingetrapt’

Veel werknemers moeten vandaag een vrije dag opnemen, mag dat wel?

In de trein en op de weg is het rustiger, en ook in veel kantoorgebouwen is het vandaag stil. Veel mensen hebben vandaag, de dag na Hemelvaart, een vrije dag, terwijl het helemaal geen officiële feestdag is. Mag een werkgever jou verplichten vrij te nemen?