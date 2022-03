Supermarktmedewerker ontslagen om eten van croissantje: dit zegt de rechter

In het kleine filiaal van de Dekamarkt in een buitenwijk van Haarlem is weinig personeel. Hoeft ook niet, want er is maar één kassa en medewerkers zitten op het ene moment achter die kassa en even later bedienen ze broodafdeling. Een gezellige buurtwinkel waar alles net even anders gaat dan in een grote winkel. Tot er een paar keer een kastekort wordt geconstateerd en de leiding van Dekamarkt wil weten hoe dat kan. Met een verborgen camera worden wekenlang alle kassahandelingen vastgelegd.