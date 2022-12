Tactisch inkoper Tom (27): ‘Nu al bezig met bestellingen voor eind volgend jaar’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Tom Haan (27) is tactisch inkoper bij Reclameland in Westerbroek.

Wat doe je als tactisch inkoper precies?

,,Reclameland is een drukkerij. Wij beprinten en bedrukken alles wat je kunt bedenken. Spandoeken, papier, kleding, maar ook bierviltjes en polsbandjes. In grote lijnen ben ik er verantwoordelijk voor dat de productie altijd door kan gaan. Ik zorg dat we de goederen in huis hebben die we nodig hebben om onze producten te maken. En daarbij denk ik vooral na over spullen voor de lange termijn.’’

Waar moeten we dan aan denken?

,,Papier is voor ons de belangrijkste grondstof. Net voor corona uitbrak was er een tekort aan grafisch papier doordat er meerdere fabrieken gingen sluiten. Als je niet de juiste contacten had, kon het zo een halfjaar duren voor je je spullen binnen had. Dus je moet op tijd je bestelling doen. Ook halen we diverse producten uit Azië. Dat zijn niet een paar dingen, maar containers vol. Je moet rekening houden met het transport. Ik ben nu al bezig met het bestellen van producten die we eind volgend jaar nodig hebben.’’

Zijn er periodes dat je het extra druk hebt?

,,We doen vooral veel voor mkb’ers. Dus in de zomervakantie is het vaak wat rustiger. Momenteel is het een stuk drukker vanwege alle kerstkaarten en kalenders die worden besteld. Aan het begin van de zomer komen er dan weer veel bestellingen binnen voor spandoeken en plaatmaterialen voor festivals en beurzen.’’

Hoe ben je in dit werk begonnen?

,,Ik heb commerciële economie gestudeerd en tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen bij Reclameland. Dat beviel zo goed dat ik na mijn afstuderen in vaste dienst ben gegaan. Ik ben begonnen op de marketingafdeling, maar daar was ik ontzettend slecht in. Dat heb ik slechts een jaar gedaan. Daarna heb ik vijf jaar als managementassistent gewerkt. Toen ik in coronatijd zag dat de inkoopafdeling het ontzettend druk had, heb ik gevraagd of ik daar niet een rol in kon spelen. En dat is wat ik nu al anderhalf jaar met veel plezier doe.’’

Wat moet je als tactisch inkoper goed kunnen?

,,Communicatie is heel belangrijk in deze rol. Er zijn allemaal verschillende belanghebbenden waar je mee te maken hebt. Klanten die vragen hebben. Leveranciers met wie je moet overleggen en onderhandelen. Maar ook in ons bedrijf zelf. Zo heb ik dagelijks contact met de logistieke en de verkoopafdeling. Daarnaast moet je ook commercieel kunnen denken. Het gaat om miljoenen waar je verantwoordelijk voor bent. Dan moet je zeker weten dat je niet te veel betaalt voor de goederen.’’

Heb je een bepaalde tactiek om zo goed mogelijk in te kopen?

,,Ik ben meer voor een goede samenwerking met onze leveranciers dan dat ik kijk naar de beste dealtjes. Soms zie ik weleens een restpartij voorbijkomen voor een aantrekkelijk prijs. Dat klinkt leuk, maar vaak is het net ander materiaal waardoor de machines weer anders ingericht moeten worden. Ik vind constante kwaliteit en beschikbaarheid belangrijker.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,De afwisseling. Het is een mix van interne afdelingen, leveranciers en klanten waar je mee te maken hebt. Je moet met iedereen samenwerken en daarvoor neem je steeds een andere rol aan. Ook vind ik het leuk als ik op de kosten kan besparen. Dat is toch iets waar je als inkoper goed in moet zijn.’’

Quote Ik ben begonnen op de marketing­af­de­ling, maar daar was ik ontzettend slecht in Tom Haan

En wat is minder leuk?

,,Het komt weleens voor dat ik alleen bezig ben met het blussen van brandjes. Dat artikelen niet meer leverbaar zijn en ik op zoek moet naar een alternatief. Of dat de kwaliteit van een product niet goed blijkt te zijn en ik met een leverancier moet schakelen hoe we dat kunnen oplossen.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik zit net anderhalf jaar in deze functie. Dus ik denk dat ik in mijn rol nog flink kan groeien. Er zijn nog genoeg projecten die mijn aandacht nodig hebben, dus voorlopig hoef ik me niet te vervelen.’’

