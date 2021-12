Taxichauffeur Yemane besluit door corona zijn leven om te gooien: nu volgt hij opleiding tot it’er

Mario is manager van een dierenuit­vaart­cen­trum: ‘Werd vroeger totaal niet serieus genomen’

Afscheid nemen bestaat niet. Dit nummer werd gedraaid op de uitvaart van Femme – geen vrouw, maar een teefje. Wetende dat Marco Borsato ‘nu niet zo lekker ligt’, durft Mario van der Hout dat bijna niet te vertellen. Toch is de tekst volgens het baasje zeer passend. De Franse buldog blijft immers altijd bij hem, al is het in gedachten.

