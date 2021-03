Tekort aan vakmensen in de techniek: ‘Het wordt nog steeds als vies werk gezien’

Werkgevers: Dring tekort stageplek­ken terug door versoepe­ling regels

26 maart Dring het enorme tekort aan stageplaatsen in het mbo de komende maanden terug door minder halsstarrig om te gaan met de gangbare regels. Zo zouden uren anders kunnen worden ingedeeld. Deze oproep doen negen landelijke werkgeversorganisaties vandaag in een open brief in het AD.