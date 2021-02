Tips om meer te bewegen op een werkdag: ‘Ik ga wekelijks winterzwemmen’

Na zó lang thuiswerken snak je zelfs naar die ene irritante collega. Gewoon om even te babbelen over iets anders dan werk. Maar hoe houd je contact met collega’s als zoveel mogelijk thuisblijven de norm is? Trainer en auteur Mirjam Wiersma helpt je de onderlinge band warm te houden. Vandaag: samen sporten.

Het is niet duidelijk wanneer deze pandemie eindigt en wat ‘ie nog van ons gaat vergen. Je bent niet de enige als deze tijd je weleens een beklemmend gevoel geeft. Bewegen kan dan helpen, het geeft je een geestelijke oppepper en vergroot zo je veerkracht.

Niet alles is anders in coronatijden: goede voornemens maken we nog steeds graag, volgens onderzoek maakte 47 procent van de mensen ze voor 2021. Het meest populaire voornemen is sporten en meer bewegen (67 procent). Vaak zakt zo’n voornemen wel weer snel weg. Met je collega’s sporten geeft je een stok achter de deur om er wel echt blijvend tijd voor te maken.

Meer veerkracht en gezondheid

Zie je er toch tegenop? Laten we dan nog eens een groot voordeel bekijken. Dat sporten gezond is, wisten we al lang. Pas de laatste jaren wordt steeds meer bekend over het feit dat veel zitten ook echt óngezond is, het wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd. Door te sporten midden op je dag onderbreek je een hele dag zitten.

Oké, de plussen zijn duidelijk: het brengt je in contact met je collega’s en levert je meer veerkracht en meer gezondheid. Juist nu is het daarom een uitstekende tijd om gezamenlijk te gaan sporten. Zo kun je dat regelen:

1. Volg samen - coronaproof - een sportles

Heeft jouw werkgever nog geen sportinitiatieven om bij aan te sluiten, initieer het dan zelf. Prik een vast tijdstip, liefst tijdens werktijd. Bij veel bedrijven wordt gezamenlijk sporten onder werktijd aangemoedigd. Zoek zelf bijvoorbeeld fitnessvideo’s die je gezamenlijk kunt doen. Ook leuk: laat iedereen om de beurt iets uitzoeken. Deel je scherm via Teams of Zoom en regel erna nog per twee deelnemers een ‘breakout-sessie’ van tien minuutjes, zodat iedereen - steeds met een andere deelnemer - achteraf nog even iets drinkt en een praatje maakt.

2. Organiseer een beweeg-challenge in estafettevorm

Open een inschrijving en maak teams van twee. Ieder team doet een sportactiviteit die je in tien minuten tijdens een werkdag kunt doen en maakt er een foto met beschrijving van. Planking, trappen op rennen of lekker springen op de trampoline van de kids, alles is goed. Het duo geeft dan het stokje door aan het volgende team. Als afsluiter organiseer je een feestelijke onlinemeeting met stemming. Wat is het grappigste of meest effectieve idee? Maak van alle foto’s ook een leuke film die je organisatiebreed deelt.

3. Ga sporten in de kou

Eerlijk is eerlijk, sporten zit niet echt in mijn dna. Koud douchen ook niet en toch doe ik dat nu vaak en graag. Die kou en het crispy gevoel dat blootstelling aan kou mij oplevert, maakte me nieuwsgierig naar winterzwemmen. Op een mooie dag in september ontmoette ik op het strand nog een winterzwemfan. Nu zwemmen we iedere week in zee, ook als het ijs op onze jas staat. Als ik uit het water kom, voel ik me een held. Ik kan de hele wereld aan!

Heerlijk om dat met iemand te delen, dat nodigt al snel uit om meer te delen. Het schept een band. Met je collega’s werkt dat net zo: als je iets deelt samen, geeft dat een goed gevoel. Het schept verbinding met die ander.

Mirjam Wiersma is trainer, spreker en auteur van Zakelijk flirten en Elke werkdag een topdag. Voor deze site schreef ze eerder over mini-experimenten voor een betere werkdag en over het verbeteren van je sollicitatieskills.

