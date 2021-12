Tommie Christiaan is nu hovenier: ‘Mensen denken dat je rijk bent. Ik ben de fucking koning niet’

Rosanne (26) moest droombaan in horeca opgeven, maar vond nieuw werk in onverwach­te hoek

De lockdown dwong Rosanne Rip-Tijssen (26) om haar nieuwe baan als restaurantmanager op te geven. Ander werk vinden in de horeca was geen optie. Maar bedrijven in andere sectoren staan juist te springen om mensen met haar ervaring en competenties. Inmiddels is ze manager in een supermarkt.

25 november