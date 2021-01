Transportbedrijf ontslaat onterecht medewerkster die bang was voor corona: 34.000 euro schadevergoeding

De vrouw werkte sinds 2011 voor het transport- en distributiebedrijf in Spijkenisse. Eind juni ontstond er een discussie over thuiswerken, nadat een collega die hersteld was van corona weer op de werkvloer aan de slag zou gaan.



De werkneemster maakte zich zorgen over haar eigen gezondheid en vroeg of het mogelijk was om wat langer thuis te werken om contact met de eerder besmette collega te vermijden. Dat weigerde de werkgever, die stelde dat er volgens de richtlijnen van het RIVM geen risico’s waren en de collega niet meer besmettelijk was.