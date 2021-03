Uber geeft alle 70.000 Britse chauffeurs meer rechten

drie doden Zakenreis in Ghana eindigt in drama: Amsterdam­se Stephany (33) en twee vrienden overlijden bij zware crash

3 maart De lichamen van de drie bevriende Nederlanders die vorige maand omkwamen bij een crash in Ghana, zijn aangekomen in Nederland. Dat bevestigt de vader van de 33-jarige Stephany Leonora, een van de slachtoffers, tegen deze nieuwssite. De in Amsterdam bekende interieurdesigner was in Ghana voor een zevendaagse zakentrip. ,,Door keihard te werken en de juiste scholing te volgen, heeft Stephany van haar passie haar droombaan kunnen maken”, stelt haar vader.