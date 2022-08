Van kleinschalig festival naar tienduizend bezoekers: Wendy weet van aanpakken

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Wendy van Wilgenburg uit Zaandam (48), festivaldirecteur van Ambacht in Beeld.

Hoe ben je begonnen met Ambacht in Beeld?

,,Als documentairemaker maak ik al meer dan twintig jaar films over ambachten. Ik vind het mooi om allerlei verschillende ambachten, zoals beeldhouwen, vioolbouw of een molenrestauratie in beeld te brengen. Steeds minder jongeren willen met hun handen werken. Waardoor de kennis van deze ambachten verdwijnt, terwijl deze juist aandacht en waardering verdient. Om aandacht te vragen voor ambachtelijk meesterschap ben ik in 2013 met een filmfestival begonnen en dat is inmiddels uitgebreid naar een evenement met meer dan tienduizend bezoekers die meedoen met workshops en cursussen.’’

Je hebt ook twee edities in New York gehouden. Hoe was dat?

,,Ik wilde altijd al eens naar New York, maar niet als toerist. Het leek me veel leuker om daar iets te ondernemen. Zo kwam ik op het idee om het festival daar te organiseren. Ook daar verdwijnen ambachtslieden uit het centrum en is het lastig om een opvolger te vinden. Ik heb allemaal mensen ontmoet en samen hebben we er een succes van gemaakt. Ik wilde in 2020 een derde editie houden, maar dat ging niet door vanwege corona.’’

Quote Het belangrijk­ste is dat je de begroting goed in de gaten houdt Wendy van Wilgenburg

Wat is jouw rol als festivaldirecteur?

,,Ik houd me bezig met heel veel verschillende dingen en dat maakt het werk zo afwisselend. Ik begin met het bedenken van een programma. Wat gaan we doen en hoe richt je dat in. Vervolgens zet ik dat op papier voor de fondsenwerving. We zijn een stichting en dus afhankelijk van subsidies. Daarnaast maak ik het artistieke programma, geef leiding aan het team en zorg ik uiteindelijk dat alles in goede banen wordt geleid.’’

Waar moet je allemaal aan denken als je een festival organiseert?

,,Aan allemaal verschillende dingen. Maar daarbij is het belangrijkste dat je de begroting goed in de gaten houdt. Daarnaast zijn publiciteit en communicatie ook van groot belang. Mensen moeten wel weten dat het festival er is. Ook zijn er altijd vrijwilligers nodig die helpen bij de op- en afbouw, de lunch verzorgen of het publiek de weg wijzen. Er komt een heleboel bij kijken. Maar dat maakt het juist heel leuk.’’

Wanneer is het evenement voor jou geslaagd?

,,Dit jaar gaan we naar een nieuwe, grootse locatie, de NDSM Loods in Amsterdam. Als ik daar straks rondloop en zie dat alles goed gaat, dat mensen genieten van de workshops en de cursussen, dat het team lekker draait en dat de ambachtslieden blij zijn. Dan ben ik heel tevreden.’’

Wat is het leukste aan je werk?

,,Activiteiten bedenken voor verschillende doelgroepen. Van kinderen, tot aan tieners, mannen en vrouwen. Dat bezoekers verrast worden en dat ze dingen doen die ze nog nooit hebben gedaan. Zo hadden we een paar jaar terug een vrouw van 82 die voor het eerst glas aan het blazen was. Ze was zo aan het genieten. Dat was fantastisch om te zien.’’

En wat is minder leuk?

,,Het is soms vermoeiend dat ik ieder jaar weer dezelfde fondsen moet aanschrijven. Het is altijd afwachten of we weer subsidie krijgen. Het aanvragen en rapporteren is altijd veel werk. Dus het is zeker niet mijn lievelingsklusje.’’

Quote Ik heb ambities genoeg. Het is leuk om groots te denken en dat ook te doen Wendy van Wilgenburg

Wat zijn je plannen voor de komende jaren?

,,Ik zou het festival graag nog veel groter willen maken. Zo zou ik er nog meer opleidingen bij willen betrekken zodat het evenement misschien wel voor nieuwe studenten kan zorgen die de ambachten willen uitoefenen. Ook zou ik het festival in meerdere landen in Europa willen organiseren. Ik heb dus ambities genoeg. Het is leuk om groots te denken en dat ook te doen.’’

Event coördinator gezocht

Lijkt het jou ook wel wat om festivals of andere evenementen te organiseren? Bij verschillende organisaties zoeken ze event coördinatoren, zoals bij hotelketen Van der Valk en dierentuin GaiaZOO. Maar je kunt bijvoorbeeld ook op een school aan de slag in deze functie. Op Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.