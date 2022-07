Verslaggever Danique helpt krantenbezorger Rolf (70): ‘Om 02.00 uur staat de koffie al klaar’

aan de slag Scannen, fluiten en omroepen: verslagge­ver Danique voor een dag conducteur

Het personeelstekort in Nederland loopt de spuigaten uit. De ene na de andere vacature verschijnt online. Verslaggever Danique de Breet loopt deze zomer mee, daar waar de nood het hoogst is. Vandaag in aflevering 2 van de rubriek ‘Aan de slag’: de spoorwegen.

19 juli