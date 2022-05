Vivienne vond babywereld ‘truttig en onpraktisch’; nu gebruiken miljoenen baby’s haar fopspeen en S-fles

met videoDe kans is groot dat de fopspeen of het flesje van je baby is ontworpen in Bilthoven. In een bedrijfspand naast het station zetelt Difrax, marktleider op het gebied van babyproducten in ons land. Vivienne van Eijkelenborg nam het bedrijf in 1999 over van haar ouders en zorgde voor een aantal revolutionaire innovaties in de babybranche. In 2016 werd ze gekozen tot Zakenvrouw van het Jaar.