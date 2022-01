Voor welk werkdilemma zoek jij een oplossing in 2022?

,,2021 wordt het jaar van de hoop!”. Het staat er echt, in dit artikel van vlak voor de vorige jaarwisseling. Stukje van mijn hand, met de strekking: volgend jaar gaat het beter worden. Want, weet u het nog, eind 2020 hadden we nog ‘vaccin-optimisme’, het idee dat de vaccins ons ‘gouden ticket’ uit de crisis was, als we ons maar eventjes een paar maanden koest zouden houden… Potjandorie, wat had ik het mis. 2021 werd een jaar van Groundhog Day, van herhaling-van-zetten, van gelaten opnieuw in lockdown.

Coronajaar Twee bracht wel allerlei nieuwe uitdagingen mee op het gebied van werk, waar deze columnist stukjes over kon schrijven. Want hoe deel je thuiswerkend je pauzes in? Wat werkt tegen Zoom-moeheid? Hoe ga je om met een werkgever die je begluurt met bespied-software? En wanneer ben je ‘ziek genoeg’ om je als thuiswerker ziek te melden?

Ondanks dat we ze minder op kantoor hebben gezien hadden we ook in 2021 last van onze excentrieke werkmaatjes. Daarom begon ik met een serie ‘Omgaan met moeilijke types’: de klager, de notoire veelprater, de ras-pessimist en de horkerige baas.

In een noodvaart

Ik was ook bezig met de almaar verstrijkende tijd. Ik schreef dit jaar over het boek van Oliver Burkeman, over de ‘Vierduizend Weken’ die je (als je geluk hebt) krijgt in je mensenleven. Ik leverde stukjes in over time-management, en over waarmee je je tijd kunt vullen als je je verveelt door de lockdown. Maar het simpele feit is: tijd laat zich niet managen. Het gaat op hetzelfde tempo één kant op - vooruit! - en dat in een noodvaart. Je knippert met je ogen en er is wéér een (corona-)jaar verstreken. Ik bedenk me wel twee keer voor ik weer zo’n voorspelling doe over 2022. U heeft het inmiddels begrepen: van de ideeën van Launspach trekt het virus zich bar weinig aan, en onze gezagsdragers in Den Haag zo mogelijk nog minder.

Maar wat ik wel weet: in 2022 zal ik in deze column vaker uw vragen als uitgangspunt nemen. Heeft u dus een prangend werkdilemma of een vraagstuk waar u zelf niet uitkomt? Vraagt u zich af hoe u kunt onderhandelen over opslag? Hoe u duidelijk kunt maken dat uw kantoorgenoot een beetje stinkt? Hoe u ongemerkt tijdens een online vergadering écht belangrijk werk kan doen? Laat het dan weten, en wie weet krijgt u hier het nodige psychologisch advies. Want wat dit jaar ook mag brengen, we gaan het alleen redden als we het sámen doen.

Graag advies van Thijs over werkzaken? Stuur dan een mailtje met in de onderwerpregel ‘vraag voor Thijs Launspach’ naar werk@dpgmedia.nl

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij schreef hierover de boeken Fokking druk (2018), Werken met millennials (2019) en Werk kan ook uit (2020).

