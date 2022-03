Vooral jonge flexwerkers verloren horecabaan in eerste coronajaar

Er zijn al tal van analyses gemaakt van de veranderende arbeidsmarkt in coronatijd, maar nu heeft het statistiekbureau voor het eerst gekeken naar de samenstelling van de groep werknemers in de horeca net voor de uitbraak van corona in 2020 en na het eerste coronajaar.



Helemaal compleet is dat overzicht niet, benadrukt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS, omdat alleen mensen die in loondienst waren bij een horecabedrijf zijn meegenomen in de cijfers, zelfstandigen en uitzendkrachten dus niet.

Maar duidelijk is wel: er werken heel veel jongeren in de horeca en dat is ook de groep waar de grootste klappen zijn gevallen. Volgens de CBS-analyse was aan het begin van 2020, net voor de uitbraak van corona, meer dan de helft van de 395.000 werknemers jonger dan 25 jaar.

Door alle lockdowns en coronamaatregelen verlieten ruim 100.000 horecaondernemers het eerste jaar noodgedwongen de horeca, waarmee het aantal horecawerknemers in januari 2021 nog maar op 289.000 lag.

,,In alle leeftijdsgroepen is een daling te zien maar verreweg de grootste groep zijn de jongeren”, constateert Van Mulligen. Volgens de cijfers is bijna een derde van de jongeren zijn baan verloren. Van de 203.000 25-minners die voor corona in de horeca werkten, zaten er 61.000 een jaar later zonder baan.

Tent

En zo blijkt: het overgrote deel van die groep tot 25 jaar (liefst 94 procent) had een flexibel arbeidscontract. Volgens de CBS-hoofdeconoom zijn het vooral nulurencontracten. ,,Als de tent dan dichtgaat vliegen de oproepkrachten er als eerste uit”, voegt hij eraan toe.

Wellicht een schrale troost is dat het werk voor veel jongeren slechts een bijbaan is. Volgens het CBS stonden van de 203.000 25-minners liefst 139.000 jongeren zowel in januari 2020 als aan het eind van het eerste coronajaar ingeschreven bij een onderwijsinstelling.

Wat uit de analyse blijkt is dat van de onderwijsvolgende jongeren een groter deel (32 procent) een jaar later nog zonder baan zat dan van de jongeren die geen onderwijs volgden (23 procent). Een jaar eerder was er in dat opzicht nauwelijks verschil tussen de twee groepen.

Of een deel van deze jongeren inmiddels is teruggekeerd in de horeca of wellicht elders aan de slag is gegaan, is niet onderzocht. Al voor corona kampte de horeca met een aardig personeelstekort. De schaarste is nu groter dan voor corona.

De eigenaar van café/restaurant De Hoofdwacht in Rotterdam ging vanwege personeelstekort terug de bediening in: