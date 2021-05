Waarom Bevrijdingsdag voor velen geen officiële vrije dag is

Vandaag is het Bevrijdingsdag, een dag om onze vrijheid te vieren. Maar toch krijgen veel werkende Nederlanders deze dag geen vrij, of maar een keer in de vijf jaar. Waarom is dat? En zouden we niet liever altijd vrij zijn vandaag?

Bevrijdingsdag is een van de elf officiële feestdagen, maar in Nederland staan die dagen niet vanzelfsprekend voor een vrije dag. Werknemers hebben op deze dagen geen wettelijk recht om vrij hebben, en welke van de feestdagen zij niet op werk hoeven te verschijnen is geregeld in de cao of in de arbeidsovereenkomst.

Sommige gelukkige werkenden - ambtenaren en leraren - krijgen daarom iedere Bevrijdingsdag wel vrij. Een ander deel van de werkenden krijgt een keer in de vijf jaar vrij op deze dag, op het lustrum van de Bevrijding in 1945. Dit gebruik is in 1959 voor het eerst voorgesteld door de Stichting van de Arbeid en veel werkgevers houden daar vandaag de dag nog steeds aan vast. In eerder onderzoek van Nationale Vacaturebank zei ruim de helft van de werknemers eens in de vijf jaar vrij te krijgen.

Oproep aan vakbonden en werkgevers

Dan zijn er ook werkenden die nooit vrij zijn op Bevrijdingsdag. Dat kan zijn omdat het werk wat zij doen door moet gaan in het belang van het bedrijf of de maatschappij, maar sommige bedrijven hanteren de redenering dat er in het voorjaar al genoeg feestdagen zijn die men wel vrij krijgt - waarvan Tweede Paasdag, Hemelvaart en Tweede Pinksterdag altijd op een werkdag vallen en Koningsdag soms.

Door de jaren heen is er door verschillende partijen opgeroepen om van Bevrijdingsdag een vrije dag te maken. In juni 2019 adviseerde de Staatscommissie Parlementair Stelsel om Bevrijdingsdag tot jaarlijkse vrije dag te maken, om ‘recht te doen aan de grote betekenis van deze dag als feestdag voor onze democratische rechtsstaat en de daaraan ten grondslag liggende waarden.’ De Stichting van de Arbeid werd door het kabinet gevraagd deze oproep onder de aandacht te brengen van vakbonden en werkgevers, wat de stichting voorafgaand aan Bevrijdingsdag dit jaar nogmaals gedaan heeft.

Schema helemaal loslaten

Volgens recent onderzoek van Radar zien veel Nederlanders wel wat in verandering op het gebied van vrije dagen. 43 procent zou graag een andere indeling zien van de feestdagen waarop zij vrij krijgen en eventueel zelf te kunnen bepalen welke dag ze verlof nemen.

Van de ondervraagden vindt 24 procent het een goed idee om een paar van de vaste feestdagen te houden, maar de rest vrij te kunnen indelen. 12 procent stemt voor het houden van gezamenlijke feestdagen met elkaar maar dan andere data te kiezen. Het vaste schema helemaal loslaten en iedereen zelf laten kiezen welke dagen vrij zouden moeten zijn, is volgens 7 procent de beste optie.

In het Radar-onderzoek is ook gekeken naar de populariteit van de feestdagen zelf als vrije dag. Bevrijdingsdag is zowel de vijfde meest populaire dag om vrij te zijn (met 66 procent van de stemmen) als de zesde minst populaire dag om vrij te zijn (20 procent)

Poll Vind jij dat Bevrijdingsdag een vrije dag moet zijn? Ja, ieder jaar

Een keer in de vijf jaar is voldoende

Nee, ik hoef op Bevrijdingsdag geen vrij te hebben

Weet ik niet Vind jij dat Bevrijdingsdag een vrije dag moet zijn? Ja, ieder jaar (87%)

Een keer in de vijf jaar is voldoende (7%)

Nee, ik hoef op Bevrijdingsdag geen vrij te hebben (5%)

Weet ik niet (1%)

