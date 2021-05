Waarom de Dag van de Arbeid juist nú zo belangrijk is

Uit recent onderzoek van Nationale Vacaturebank, uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht onder ruim duizend respondenten, blijkt dat ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden vindt dat 1 mei in het teken zou moeten staan van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Slechts 5 procent vindt het nog belangrijk dat de 8-urige werkdag gevierd wordt.

Lees ook Salarisverschillen top en gewone werknemer iets geslonken, kwart van top is vrouw

,,De Dag van de Arbeid begon meer als een actiedag dan een viering”, vertelt Van Rossum, senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. ,,Met het doel om een 8-urige werkdag in te stellen, was de blik vooruit gericht. Dat mensen vandaag de dag op 1 mei vooral denken aan ongelijkheid op de arbeidsmarkt, past goed bij het oorspronkelijke sentiment van de actiedag.”

Volledig scherm Matthias van Rossum, senior onderzoeker Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. © Matthias van Rossum

Strijd uit verleden

Met die actuele insteek zou er meer aandacht moeten zijn voor de Dag van de Arbeid, zegt Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan Tilburg University. ,,Er wordt wat mij betreft teveel gekeken naar de strijd uit het verleden. In plaats daarvan moeten we de toegang tot arbeid voor iedereen nú op de eerste plek zetten. Of het nu gaat om mensen met een beperking, ouderen of een mensen met een migrantenachtergrond.”

Wilthagen schreef drie jaar geleden op eigen houtje een moderne versie van De Internationale, het ultieme strijdlied van de arbeidersbeweging. Hierin benadrukte hij al het belang van inclusie en individueel talent. ,,We moeten er bij stilstaan dat er in een rijk land als Nederland krapte op de arbeidsmarkt is, terwijl tegelijkertijd bijna 1,5 miljoen mensen niet aan de slag komen. Dan zou je een heel ander soort viering kunnen hebben.”

Waarom juist nu

Er is in Nederland de afgelopen decennia relatief weinig aandacht besteed aan de Dag van de Arbeid, maar dat tij lijkt volgens Van Rossum te keren. ,,Vakbond FNV besteedt de laatste jaren bijvoorbeeld steeds meer aandacht aan 1 mei, waarbij het eerder de vorm van een mobilisatie aanneemt dan een viering.”

Quote We zijn steeds duidelij­ker gaan zien dat er wel degelijk grote knelpunten zijn in de arbeidsver­hou­din­gen Matthias van Rossum

Volledig scherm Ton Wilthagen, Hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan Tilburg University © Ton Wilthagen Volgens de historicus is de grootste oorzaak hiervan dat maatschappelijke problemen steeds zichtbaarder worden. ,,In Nederland was lang de gedachte dat het allemaal goed geregeld was", legt hij uit. ,,In de jaren 90 was het beeld dat verhoudingen eerlijk afgestemd werden tussen de werknemers, werkgevers en overheid.” Dat beeld veranderde volgens de historicus in de laatste tien à twintig jaar. ,,We zijn steeds duidelijker gaan zien dat er wel degelijk grote knelpunten zijn in de arbeidsverhoudingen.”

Flexibiliteit en efficiëntie

Over die knelpunten zijn Van Rossum en Wilthagen het eens. ,,Nederland is te ver gegaan in het flexibiliseren van werk, kent een te hoge werkdruk en er is veel werkonzekerheid”, somt Van Rossum op. Wilthagen wil daar nog een punt aan toevoegen. ,,Met efficiëntie is niets mis, maar we zijn er enorm in doorgeschoten. Het is een verslaving geworden.”



De waarde van arbeid wordt daarmee volgens hem vergeten. ,,Door die efficiëntie wordt ook zinvol werk weggenomen", stelt hij. ,,Door bijvoorbeeld een receptioniste bij een verpleeghuis te vervangen met een iPad, kunnen mensen inderdaad zelf afspraken inboeken. Maar je raakt ook het hele sociale aspect kwijt, wat juist zo belangrijk is.”

Een nieuwe strijd

We kunnen volgens Van Rossum leren van de veranderingen die Nederland doormaakte tijdens de industrialisatie in de 19de eeuw. ,,Toen zagen we vergelijkbare vormen van ontwrichting", legt hij uit. ,,Alles kwam op zijn kop te staan, waaronder onze arbeidsvoorwaarden. Wat we daarvan kunnen leren, is dat het belangrijk is dat mensen in georganiseerd verband voor sociale rechtvaardigheid opkomen. Want dat gebeurt niet vanzelf. Er gaat veel strijd aan vooraf en dat vind ik een belangrijke les.”



Arbeid is een wegwerpartikel geworden, zegt Wilthagen. ,,Dat komt deels door Nederlandse regels die werkgevers afschrikken. Ze zijn bijvoorbeeld verplicht om bij ziekte van een werknemer twee jaar salaris door te betalen. Dan zullen zij eerder kiezen voor krachten die tijdelijk inzetbaar zijn.”



Wilthagen pleit daarom voor een arbeidsmarkttransitie. ,,Net zoals voor onze energievoorzieningen en het klimaat, hebben we een duurzamer beleid voor arbeid nodig”, licht hij toe. ,,Talent moet zich kunnen ontwikkelen. Mensen die een uitkering krijgen, maar die wel kunnen werken, moeten de kans krijgen om zinvol werk te doen. Er is genoeg werk, er zijn alleen niet genoeg banen.”