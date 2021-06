Waarom familiebedrijven sneller herstellen na een crisis

In het onderzoek is gekeken naar 1.271 Europese bedrijven tijdens de financiële crisis van 2007. De familiebedrijven zijn gevolgd tot en met 2011. ,,Geen crisis is hetzelfde, maar er zijn wel lessen uit eerdere crises te trekken om als familiebedrijf zo goed mogelijk uit de pandemie te komen", vertelt Pursey Heugens van Erasmus Centre for Family Business (ECFB).

Crisis is crisis

In het onderzoek wordt gekeken naar de strategieën van familiebedrijven tijdens en in de nasleep van een economische crisis. Belangrijke factoren daarbij zijn eigendoms- en eigenaarsstrategie. Dus: hoe gaat een bedrijf om met eigendom, bijvoorbeeld in de vorm van aandelenbezit? En welke strategie heeft het bedrijf als het gaat het aanstellen van één of meerdere eigenaren?



,,Er wordt vaak gedacht dat familiebedrijven al meteen sterker door een crisis komen, maar dat is een fabel”, aldus Heugens. ,,In eerste instantie worden familiebedrijven net zo hard geraakt als niet-familiebedrijven. Gedurende de eerste paar jaar van een crisis zijn er niet veel verschillen te zien tussen de twee. Omzet en winst zakken net zo hard weg. Met andere woorden: crisis is crisis.”

Lees verder onder de grafiek.

Volledig scherm Rentabiliteit totaal vermogen van een familiebedrijf tegenover dat van een niet-familiebedrijf. De rentabiliteit van een bedrijf is de verhouding tussen het inkomen en het vermogen dat dat bedrijf. © De kracht van het kiezen, Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank

Het belangrijkste verschil tussen de twee is te zien wanneer de economische crisis ten einde loopt. ,,Wanneer de rook optrekt, zien we dat familiebedrijven meer koersvast en veerkrachtiger zijn dan niet-familiebedrijven. Deze ondernemingen zijn in staat de draad sneller op te pakken nadat er grote veranderingen en financiële tegenslagen zijn geweest.”

Veerkracht

,,Die veerkracht heeft te maken met meerdere factoren”, legt hij uit. ,,Familiebedrijven zijn ten eerste heel goed in het beschermen van hun concurrentiekracht tijdens een crisis. We zien dat zij zich tijdens en direct na een crisis, zich meteen al anders gaan gedragen. Families zijn bijvoorbeeld vaak bereid om grote persoonlijke en financiële offers te brengen om het bedrijf erdoorheen te slepen.”

Quote Ik verwacht dat vooral de familiebe­drij­ven in de hard getroffen sectoren ons gaan verrassen Mireille Pennings, Rabobank

Ook zijn organisaties van familiebedrijven eerder gedwongen om zichzelf kritische vragen te stellen. ,,Ze moeten zichzelf een gevoelige en soms pijnlijke vraag stellen. Namelijk: ben ik nog wel de best mogelijke eigenaar van dit bedrijf?”, reageert Joost Vat, Partner familiebedrijven en organisatieadvies bij accountantsorganisatie BDO. ,,Ze moeten in de spiegel kijken en zichzelf eerlijk afvragen of ze nog wel uit het juiste hout gesneden zijn om het bedrijf succesvol te houden. Hebben ze de motivatie en durven ze risico’s te nemen?”



Een crisis is bij uitstek het moment om daarop te reflecteren, zegt Heugens. ,,Is het antwoord op die vraag ‘ja’? Dan is het tijd om door te pakken en meer te gaan investeren in de eigen onderneming. Als het antwoord ‘nee’ is, dan moet er gekeken worden naar wie er beter geschikt is om het familiebedrijf verder te helpen.”

De drie profielen

Uit het onderzoek blijkt dat er drie duidelijke ‘familiebedrijf-profielen’ aangewezen kunnen worden, waarbij de winstgevendheid het snelste herstelt nadat de eerste klap van een crisis verteerd is. ,,Dit gebeurt bij familiebedrijven overtuigend sneller dan bij niet-familiebedrijven”, aldus Heugens. ,,Deze profielen passen ieder bij een andere levensfase waarin een familiebedrijf zich bevindt.”

Het eerste profiel is het Oprichtersprofiel. ,,Dit familiebedrijf is er opgericht om de kroonjuwelen te beschermen”, legt Heugens uit. ,,Het personeel wordt lang vastgehouden en er wordt tijdens de crisis nog steeds geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.” Ook durft zo’n bedrijf privévermogen in de onderneming te steken om deze de crisis door te helpen. ,,Er worden vaak persoonlijke en financiële offers gemaakt.”

Quote Kruip niet onder een steen en ga actief aan de slag om te bepalen welke aanpak het beste bij je familiebe­drijf past Pursey Heugens, Erasmus Centre for Family Business

Bij het tweede profiel, wordt vooral gekeken naar opvolgende generaties van een familiebedrijf. ,,Het belangrijkste aspect is dat opvolgers er niet voor kiezen om hun voorganger te imiteren, maar hun eigen koers varen”, aldus Heugens. ,,Dit zie je terugkomen in bijvoorbeeld het vermaatschappelijken van een bedrijf. Er wordt een grotere focus gelegd op bijvoorbeeld duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid. Dit geeft een familiebedrijf een mooie kans om te transformeren. Het maakt het bedrijf jonger en het past zich aan aan de tijdsgeest.”

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling? Tips en inspiratie vind je bij Intermediair

Het derde recept dat familiebedrijven van niet-familiebedrijven onderscheidt, zijn de ondernemingen die in een transitiefase in handen zijn van een externe CEO. ,,Volgens het onderzoek is het inzetten van zo’n externe CEO de meest succesvolle manier om een familiebedrijf levensvatbaar te houden wanneer de familie zelf besluit meer afstand te nemen”, aldus Heugens. ,,Het inzetten van een externe CEO kun je zien als een tussenfase, voordat een familiebedrijf wordt verkocht.” Zo’n CEO kan helpen bij het begeleiden van een gefaseerde exit van de familie. ,,Wanneer deze bijdraagt aan de verkoop van het bedrijf, zien we dat die sneller herstelt dan wanneer dat niet gebeurt.”

Geleerde lessen

Ook al kunnen de mondkapjes bijna de prullenbak in, de economie heeft nog een lange weg te gaan, waarschuwt Heugens. ,,We zitten nog midden in de economische crisis”, zegt hij. ,,Wat ik vooral mee wil geven is dat niets doen en afwachten, altijd de slechtste aanpak is. Fortune favours the bold. Kruip niet onder een steen en ga actief aan de slag om te bepalen welke aanpak het beste bij je familiebedrijf past.”

Die aanpak zal ook per sector verschillen, benadrukt Mireille Pennings, Directeur Commercial Banking bij de Rabobank. ,,Ook al zijn er overeenkomsten, deze crisis zal natuurlijk nooit precies hetzelfde zijn als de vorige cirsis”, reageert ze. ,,Bij de vorige crisis werd de bouw en vastgoed hard geraakt. Nu worden sectoren als de horeca en retail heel hard getroffen. Wat we bij de vorige crisis zagen was dat er door die tegenslagen veel veranderingen kwamen in de bouw. Er werd gezocht naar nieuwe manieren om geld te verdienen.”

Pennings verwacht dat er door deze economische crisis ook grote veranderingen zullen komen in de aanpak van familiebedrijven. ,,Familiebedrijven worden nu gedwongen iets te doen”, besluit ze. ,,Duurzaamheid en internationalisatie worden belangrijker. Ik verwacht dat vooral de familiebedrijven in de hard getroffen sectoren ons gaan verrassen de komende tijd. En ik ben erg benieuwd om te zien hoe ze dit gaan doen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.