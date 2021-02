Waarom het cv van Céleste het beste van het jaar is: ‘Gebruik geen nietszeggende woorden’

Een goed cv bevat geen lappen tekst, maar wel zoveel mogelijk informatie. Céleste Kosters weet precies hoe je hier de juiste balans in vindt. Haar cv is namelijk verkozen tot het beste cv van 2020. Kosters hoopt met het winnen van deze prijs een stapje dichterbij een nieuwe baan te komen.

Céleste Kosters (45) uit Nieuw-Vennep reageerde verrast toen ze gisteren als winnaar uit de bus kwam van de ‘cv van het jaar’-verkiezing. ,,Ik had gedacht dat een van de andere finalisten zou winnen. Iemand had heel veel kleuren gebruikt en een hele site erachter gebouwd. Veel uitgebreider dan die van mij.” Nu is Kosters vooral erg trots. ,,Het is wel heel leuk natuurlijk.”

De ‘cv van het jaar’-verkiezing is een initiatief van SollicitatieLAB. Heel het jaar door reikt de organisatie maandprijzen uit aan de beste cv’s. Aan het begin van het nieuwe jaar wordt hier door een vakjury een absolute winnaar uit gekozen.

Feedback

Dit jaar komt het beste cv dus van Kosters. In oktober stuurde ze haar cv naar SollicitatieLAB voor een gratis check. ,,Als je dat zou doen, zou je direct kans maken op de prijs ‘cv van de maand’.” De jury was onder de indruk van Kosters document en verkoos haar tot winnaar van de maand.

Kosters is werkzoekend en wil het liefst als executive, management of personal assistant aan de slag. Meedoen aan de verkiezing helpt haar hopelijk bij het vinden van een baan. ,,Toen ik maandwinnaar werd, kreeg ik van de jury een lijst mee met alle plus- en minpunten. Die feedback heb ik ook echt ter harte genomen om mijn cv te finetunen. Ik ben op zoek naar werk en wil beslagen ten ijs komen.”

Volledig scherm Het beste cv van het jaar 2020. © SollicitatieLAB

Ze paste onder meer de kleuren aan en haar foto. ,,Die was wel spontaan, maar niet zakelijk genoeg. Dus ik heb er een door een fotograaf laten maken.” Ook haalde ze de standaard werkzaamheden weg uit haar laatste werkervaring. ,,Ik heb alleen de bijzondere werkzaamheden laten staan en heb dingen toegevoegd waar ik echt trots op ben.”

Daarnaast haalde ze de referentielijst van haar cv. ,,Als je veel aanbevelingen hebt op LinkedIn, kun je ook daar naar verwijzen.” Hierdoor kreeg Kosters meer ruimte om de informatie over haar werkervaring en opleiding uit te breiden en meer over zichzelf te schrijven. ,,Dat maakt je cv wat persoonlijker en dat is goed.”

Begintekst

Die aanpassingen hebben er mede voor gezorgd dat Kosters nu het beste cv van het jaar heeft, zegt jurylid Irina den Hartog. ,,Je ziet in het cv terug dat er aandacht en tijd aan besteed is. Recruiters kijken altijd naar hoe graag iemand aan de slag wil, je kunt merken dat Céleste hier veel voor doet.”

Den Hartog is recruitmentspecialist bij Actief Select en weet als geen ander waar een goed cv aan moet voldoen. ,,Cv’s worden vaak kort gescand. Ik kijk daarom altijd naar het visuele stuk, ziet het er aantrekkelijk uit? Maar ook: is de tekst niet te lang en hoe beschrijft iemand zich kort en bondig in de begintekst?” Dat heeft Kosters goed gedaan volgens Den Hartog. ,,Ze heeft een leuke begintekst gemaakt, die sprak me heel erg aan. Je ziet meteen waar ze trots op is en wat ze voor een bedrijf kan betekenen.”

Kernwerkzaamheden

Ook moet er in de rest van het document niet te veel jargon staan, zegt Den Hartog. ,,Gebruik geen nietszeggende woorden. Beschrijf concreet wat je kunt bijdragen.” En zorg voor een volledig profiel, elke ervaring kan relevant zijn. Maar hoe voorkom je dan lappen tekst? ,,Zet het in bulletpoints, met daaronder korte zinnen. Beschrijf kort wat je rol precies was en wat je bereikt hebt in die functie. Maar noteer niet alles, houd het bij kernwerkzaamheden.”

Daar scoorde Kosters extra punten. Een lijstje met vaardigheden ontbrak gelukkig ook niet op haar cv. Dat is een belangrijk onderdeel, zegt Den Hartog. Soms heeft de kandidaat de gevraagde ervaring of opleiding niet, maar de juiste vaardigheden wel. ,,Je ziet dat er tussen vraag en aanbod momenteel veel mismatches zijn. Het helpt als je skills terug te vinden zijn op je cv.”

Toch blijft een cv iets waar Den Hartog zoveel mogelijk doorheen probeert te kijken. Het gaat om de persoon achter het document. ,,Je wil niet alles laten afhangen van iemands cv. Ik bel liever iemand op om zijn of haar motivatie te achterhalen. Dat zegt veel meer.”

