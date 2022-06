Waarom je niet te hard moet werken voor je op vakantie gaat

Loop je de laatste tijd ook op wolkjes op het werk? Zou wel moeten, want volgens onderzoekers is dit de allergelukkigste periode van je vakantieperiode. Maar, ik heb pas over een paar weken vakantie, hoor ik je denken. Klopt. En toch. Een aantal jaar geleden bevroegen Nederlandse onderzoekers zo’n 1500 mensen over hun vakantieplannen. Een derde van hen bleef thuis, tweederde had een vakantie in het verschiet.

Juist in de weken vóór hun vakantie voelden de vakantiegangers zich gelukkiger dan anderen. Niet tijdens hun vakantie: stiekem is het best hard werken om het alsmaar leuk te hebben en moet je ook wat tegenvallers verhapstukken zoals lange wachtrijen, of een kapotte airco. Je bent ook niet gelukkiger bij terugkomst. Weer terug in de oude omgeving is een mooie reis al snel weer vergeten.

Minder ontvlambaar

Niet de vakantie, maar voorpret maakt ons gelukkig. Zelf vergeet ik me vaak te verheugen. Ik werk me helemaal te blubber vlak voor de vakantie, moet ’s ochtends nog gauw al mijn spullen bij elkaar vegen en pas als ik goed en wel in mijn vakantieappartement ben, heb ik eens tijd om de reisgids te bekijken en te bedenken wat ik wil doen de komende dagen.

Zo moet het dus niet. Geluksexperts raden aan om je vakantie weken van tevoren al te beginnen. Nu dus. Bekijk video’s en lees boeken over je bestemming, luister muziek uit de regio, verdiep je in het eten, oefen alvast een paar woordjes in de taal die ze daar spreken en praat er met anderen over, in het echt of online.

Quote Wie druk is met verheugen is geduldiger en minder ontvlam­baar

Dit alles maakt je ook beter bestand tegen stress. Jaja, misschien móét dat rapport nu echt de deur uit en loopt je mailbox vol met uitroeptekentjes, maar je kan niet overal aandacht voor hebben, daar is domweg geen plek voor in je brein. Wie druk is met verheugen is geduldiger en minder ontvlambaar.

Maar wat nou als je niet op vakantie gaat? Of er niet eens van houdt? Geen nood, er is altijd wel iets om naar uit te zien. Een gezellig etentje, een mooie fietstocht, een weerzien met een oude vriend. Voorpret bestaat in allerlei vormen en maten. En mocht de hele vakantie in het water vallen, dit heerlijke verheugen neemt niemand je meer af.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

