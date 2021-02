Waarom je ook in coronatijd je verlofdagen zou moeten opnemen

Regelmatig vrij nemen van werk is essentieel, weet Dr. Jessica de Bloom. Als arbeids- en organisatiepsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen én aan de universiteit in het Finse Tampere deed ze de afgelopen jaren onderzoek naar het effect van vakanties en vrije tijd. ,,We zien in onze data dat er nu minder vrije dagen worden opgenomen dan in andere jaren, al was dat in het begin van de coronacrisis nog extremer. Mensen hadden toen nog het idee dat ze misschien in de herfst konden reizen. In het najaar bleek corona echter niet voorbij te zijn.’’