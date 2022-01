Waarom mensen met macht overal mee weg denken te komen: ‘Verslaafd aan nemen van risico's’

video Werkgevers zetten personeel in quarantai­ne onder druk: ‘Kom of lever vakantieda­gen in’

Uit vrees voor oplopend verzuim dringen werkgevers er bij medewerkers die in quarantaine zitten op aan om te komen werken. Vakbond FNV heeft daar sinds 1 december tachtig meldingen over binnengekregen. Een aantal werkgevers liet weten: ‘Of je komt of je levert vakantiedagen in’.

12 januari