Waarom recruiter Jeroen eerder kiest voor sollicitant Mark dan voor Mohammed

Een lichtpuntje: Het bewustzijn onder werkgevers over discriminatie is het afgelopen jaar wél toegenomen. Vorig jaar vond 43 procent van de ondervraagde werkgever discriminatie een probleem. Nu is dat 64 procent. ,,Elke verandering begint met bewustwording’’ zegt commercieel directeur Sharita Boon van de Nationale Vacaturebank. ,,Het is dus belangrijk dat steeds meer bedrijven erkennen dat discriminatie een realistisch probleem is. Wel is het noodzaak dat zij de verantwoordelijkheid nemen om dit tegen te gaan.’’ Want nog steeds heeft de helft van de bedrijven (48 procent) geen diversiteitsbeleid.