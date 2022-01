Wanneer is het tijd om ontslag te nemen? ‘Wacht nooit tot je helemaal genoeg hebt van je baan’

Hij had een fijne baan als architect, werkte bij een leuk bureau én had een mooi salaris. Voor de buitenwereld een droomcarrière, maar in Arthur Pirenne (nu 62) knaagde er iets. ,,In mijn vrije tijd speelde ik in het theater met Hans Koops, die later artistiek leider van CliniClowns zou worden. We maakten clownsvoorstellingen en speelden typetjes op bedrijfsfeesten. Het liep heel lekker. Sterker nog: we konden niet alle aanvragen doen. Steeds vaker vroeg Hans: wanneer ga jij die baan van je eens opzeggen? Maar ik twijfelde.’’