Wat maakt Vivian (46) de beste secretaresse van Nederland?

Secretaresses zijn de rechterhand van de vele managers in ons land. Ze houden de boel draaiende en zorgen ervoor dat alles goed geregeld is. Vivian Veldman (46) werd gisteravond benoemd tot Secretaresse van het Jaar 2021, een verkiezing georganiseerd door opleidingsinstituut Schoevers. Veldman is volgens de ceo van advies- en ingenieursbureau Sweco onmisbaar.

Wie heeft je opgegeven voor de verkiezing?

,,Mijn baas Eugene Grüter, de ceo van Sweco Nederland. Omdat ik volgens hem een schop onder mijn kont nodig heb. Hij hoopt dat ik ga inzien hoe waardevol ik ben voor het bedrijf. Eugene heeft me aan het denken gezet. Ik dacht eerst: het zal allemaal wel, ik doe gewoon mijn werk. Maar nu begin ik te geloven dat ik echt wel goed ben in wat ik doe.”



Heb je al veel reacties gehad sinds gisteravond?

,,Tijdens de live bekendmaking had ik mijn telefoon uitgezet. Toen ik ‘m weer aanzette zag ik dat ik ontzettend veel berichtjes had gekregen. Alleen maar positieve reacties, ook van vreemden. Iemand zei: ‘Ik heb niet op je gestemd, maar ik ben wel geraakt door je verhaal’. Dat vind ik heel bijzonder.”



Blijkbaar dachten meer mensen daar zo over. Wat maakt jouw verhaal zo goed denk je?

,,Het komt vanuit mijn hart, ik ben helemaal bij mezelf gebleven. Ik heb over mijn grote voorbeeld verteld, Bibian Mentel. In mijn presentatie zat ook een foto van haar. Tijdens de halve finale leefde ze nog, maar toen ik de presentatie gisteren deed natuurlijk niet meer. Dat raakt me. Maar ik wilde de foto toch gebruiken, want de boodschap van Bibian blijft inspireren. In het televisieprogramma van Humberto Tan zei ze namelijk: ‘Ga doen wat je leuk vindt’. Alleen dan kan je ambassadeur zijn. Ik vind mijn baan fantastisch en ben daarom die ambassadeur voor ons vak.”



Quote Het vak is veranderd en dat wil ik graag aan de jonge generatie duidelijk maken Vivian Veldman, Secretaresse van het Jaar 2021

Hoe inspireer jij anderen?

,,Ik vind het leuk om aan mensen te laten zien hoe leuk dit werk is. Mijn puberdochters vinden mijn baan maar saai en zeggen dat ik alleen maar een beetje achter mijn laptop zit. Op mijn 19e wilde ik ook geen secretaresse worden en vond het maar een stoffig beroep. Het vak is veranderd en dat wil ik graag aan de jonge generatie duidelijk maken. We doen veel meer dan alleen de secretariële taken. Mijn baas haalt zelf zijn koffie en neemt dan ook een kop voor mij mee.”



Zo te horen heb je een goede band met je baas.

,,Ja, zowel met Eugene als onze cfo Martin van der Heijden. Ze vinden het fijn om mijn mening te horen. Dat ik niet altijd inhoudelijke kennis heb maakt voor hen niets uit. Een frisse blik helpt ze juist verder. Ik heb altijd managers gehad met wie het goed klikte. Het fijne aan Eugene is dat hij mij ook ruimte geeft om fouten te maken. Laatst stond hij in De Bilt te wachten op een afspraak, bleek dat ik die persoon geen uitnodiging had gestuurd. Toen heb ik hem gewoon gevraagd om een kopje thee bij mij thuis te komen drinken. Ik los het altijd wel op.”



Wat kenmerkt jou nog meer als secretaresse?

,,Iedereen weet me altijd te vinden Ik ben benaderbaar, behandel iedereen gelijk en ben gewoon ‘Viv’ voor alle medewerkers, of je nu de directeur bent of niet. Mensen voelen zich op hun gemak bij me. Daarnaast weet mijn manager dat ik te vertrouwen ben. Toen het bedrijf werd overgenomen, heb ik daarover niets met mijn man gedeeld. Ik vond dat niet kunnen, het is een beursgenoteerd bedrijf en als hij zijn mond voorbij zou praten, zou dat problemen opleveren. Als secretaresse moet je heel goed weten wat je wel en niet kan delen.”



En wat moet een secretaresse ook goed kunnen?

,,Als eerste moet je goed kunnen organiseren. Het is heel de tijd schakelen, de dag loopt altijd anders dan je van tevoren dacht. Als ik ‘s ochtends een to-dolijstje maak, is die aan het einde van de dag niet afgestreept. Niet dat ik dan niets gedaan heb, maar ik heb me dan met hele andere dingen bezig gehouden. Wat helpt is dat ik altijd heel positief in het leven sta, het glas is altijd halfvol bij mij. Ik lach altijd en probeer het zonnetje voor mopperende collega’s te zijn.”



De baan lijkt je op het lijf geschreven. Blijf je dit tot je pensioen doen?

,,Ik blijf in ieder geval tot Eugene met pensioen gaat, dat is over vijf jaar. Op dat moment gaat mijn man ook met pensioen. Maar wat ik dan precies ga doen, dat zie ik dan wel weer.”



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.