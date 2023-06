‘We gaan gebukt onder het juk van falende technologie, en dat geeft ons regelmatig stress’

column Paniek voor een belangrij­ke presenta­tie? Deze ‘zweverige’ tip werkt als een tierelier

Psycholoog Thijs Launspach is gewend in het openbaar te spreken, maar aanschuiven bij een talkshow om zijn verhaal te doen? Dat is andere koek. Deze stappen past hij zelf toe om de zenuwen de baas te blijven in heel spannende situaties.